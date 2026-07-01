Ārlietu ministre Baiba Braže (no kreisās), finanšu ministrs Arvils Ašeradens, Ministru prezidente Evika Siliņa, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa piedalās Ministru kabineta Ziemassvētku egles atklāšanas pasākumā, 2024.gada decembrī.
Ārlietu ministre Baiba Braže (no kreisās), finanšu ministrs Arvils Ašeradens, Ministru prezidente Evika Siliņa, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa piedalās Ministru kabineta Ziemassvētku egles atklāšanas pasākumā, 2024.gada decembrī.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

“Jaunā vienotība” nosaukusi Saeimas vēlēšanu sarakstu līderus 0

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LETA
20:41, 1. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Partiju apvienības “Jaunā vienotība” (JV) 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Baiba Braže (JV), Evika Siliņa (JV), Rihards Kozlovskis (JV), Edmunds Jurēvics (JV) un Inga Bērziņa (JV).

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JV trešdien iepazīstināja ar savu 15. Saeimas vēlēšanu sarakstu līderiem visos piecos vēlēšanu apgabalos. Rīgas saraksta priekšgalā būs Braže, kam sekos premjera amatam virzītais bijušais finanšu ministrs Arvils Ašeradens, Inese Lībiņa-Egnere, Andrejs Judins un Zanda Kalniņa-Lukaševica. No JV šajā sarakstā kandidēs arī “Centra Marta” interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beata Jonite un deputāta Viļa Krištopāna (LPV) meita Nikola Krištopāne.

Latgales saraksta priekšgalā būs Kozlovskis, kam sekos Alīna Gendele, Anna Rancāne, Sergejs Maksimovs un Jaroslavs Volkovs. Kurzemes sarakstu vadīs Bērziņa, Ģirts Valdis Kristovskis, Jānis Neimanis, Eva Kārkliņa un Kārlis Strautiņš.

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Vidzemes saraksta līdere būs Siliņa, kam sekos Hosams Abu Meri, Ainars Latkovskis, Raimonds Čudars, Jānis Skrastiņš.

Zemgales sarakstu vadīs Jurēvics, Mārtiņš Limanskis, Mārtiņš Felss, Mārtiņš Daģis un Jānis Reirs.

Savukārt JV premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs, Saeimas deputāts Arvils Ašeradens. Pēc viņa teiktā, JV gatava strādāt ar “visām demokrātiskām un valstiski atbildīgām partijām” un nesadarbosies koalīcijā ar populistiskiem un uz Krieviju orientētiem politiskajiem spēkiem.

“Mūsu pienākums šajās vēlēšanās ir kopā ar citām valstiski domājošajām partijām nosargāt Latvijas politiku no augošā populisma viļņa,” sacīja politiķis.

Kā būtiskāko uzdevumu politiskais spēks izvirzījis valsts drošību, apņemoties garantēt aizsardzības finansējumu 5% apmērā no iekšzemes kopprodukta, vienlaikus attīstot NATO sabiedroto pastāvīgu klātbūtni Latvijā. Programmā paredzēta arī austrumu robežas stiprināšana, iekšlietu dienestu kapacitātes palielināšana un papildu atbalsts Zemessardzei.

Ekonomikas jomā JV izvirzījusi mērķi panākt vismaz 3,5% iekšzemes kopprodukta pieaugumu gadā un palielināt investīciju apjomu virs 30% no iekšzemes kopprodukta. Apvienība sola īstenot fiskāli atbildīgu budžeta politiku, saglabājot valsts ārējo parādu zem 55% no iekšzemes kopprodukta. Programmā paredzēta arī minimālās algas un neapliekamā minimuma paaugstināšana, kā arī administratīvā sloga mazināšana uzņēmējiem un investīciju veicināšana vairākās nozarēs.

Savukārt veselības aprūpē apvienība apņemas nodrošināt finansējumu vismaz 6% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Programmā sola arī kvalitatīvas izglītības attīstību, taisnīgu pedagogu atalgojumu, valsts valodas lietojuma stiprināšanu, kā arī atbalstu reģionu attīstībai un ģimenēm draudzīgai videi. Vienlaikus iecerēta valsts pārvaldes modernizācija, lielāku uzsvaru liekot uz sasniedzamiem un izmērāmiem rezultātiem.

JV oficiālos sarakstus un programmu Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs 2. jūlijā plkst. 14.

Kandidātu sarakstu iesniegšana 15. Saeimas vēlēšanām sākās 20. jūnijā. Sarakstus iespējams iesniegt līdz 5. jūlijam. 15. Saeimas vēlēšanas paredzētas oktobra sākumā.

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