"Jaunas, mūsdienīgas sievietes lieto hormonālo kontracepciju, paskatieties, kāds tur ir trombožu risks," Zavadska par bailēm no "Astra/Zeneca"







“Mīļie cilvēki, ikviens, kurš dzīvē apēd kādu tableti, katram mājās ir zāļu kastīte, attaisiet anotācijas un paskatieties pie blaknēm – kas var bieži parādīties, vienam no desmit, viens no 100, vienam no 10 000, vienam no 100 000 un vienam no miljona, un tad paskatāmies, ko mēs dzirdam par vienu vai otru vakcīnu,” RīgaTV 24 raidījumā par uzticību vakcinācijas procesam stāsta profesore, BKUS Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska.

“Te vispār nevajadzētu runāt par jaunām sievietēm, jo tikai viena konkrēta kritērija ietvaros vakcīna “Astra/Zeneca” tika sasaistīta ar jaunām sievietēm, bet kaut vai tikai jaunās sievietes, mūsdienīgas sievietes lieto orālās kontracepcijas tabletes, paskatamies kāds tur ir trombožu risks un kā tas pieaug, lai gan šī komplikācija nav tromboze un ir pavisam cita lieta un nevajag jaukt ar trombozēm. Tā ir ļoti reta situācija, kur viena no klīniskajām izpausmē ir tromboze,” viņa stāsta.

Kopumā visiem medikamentiem ir gan plusi, gan mīnusi, blaknes biežākas un retākas.

“Nevienam no mums negribās būt tam vienam no 100 000, kuram varbūt tas tiešām attīstīsies un būs tik daudz puzles gabaliņu, kas būs sanākuši kopā un radīsies veselības problēmas. Tajā pašā laikā cilvēki to dzird, bet man liekas, ka līdz galam viņi to nesaprot, mums katru dienu ir 10 miruši cilvēki, mums varētu, novakcinējot visu Latviju ar “Astra/Zeneca”, blaknes būtu vienam, diviem cilvēkiem, ja mēs skatāmies pēc teorētiskā riska,” Zavadska uzskata.



























































































































































Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā un pasaulē

Jau ziņots, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) trešdien, 7. aprīlī, paziņoja, ka asins trombu veidošanās jāuzrāda kā ļoti reta “AstraZeneca” Covid-19 vakcīnas blakne.

“EZA Drošuma komiteja šodien nolēma, ka neparasti trombi ar mazu trombocītu skaitu ir jāuzrāda kā ļoti reta blakne,” teikts EZA paziņojumā.

Vienlaikus EZA atkārtoti norādīja, ka “AstraZeneca” vakcīnas sniegtie ieguvumi ir pozitīvi attiecībā uz tās radītajiem riskiem.

Gadījumi, kad cilvēkiem, kas sapotēti ar “AstraZeneca” vakcīnu, izveidojušies trombi, iedragājuši sabiedrības uzticību šai vakcīnai.

Pēc tam, kad vairākas valstis apturēja “AstraZeneca” vakcīnas izmantošanu, EZA paziņoja, ka šīs vakcīnas dotais labums atsver riskus un to jāturpina izmantot. Taču aģentūra iepriekš atzinusi, ka saistība starp trombiem un vakcīnu ir iespējama.

EZA sniedz zinātniskos ieteikumus, uz kuriem balstīta Covid-19 vakcīnu droša un efektīva lietošana.

Uz EZA ieteikumiem tiek balstīta Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo vakcinācijas kampaņu izveide un īstenošana. Vakcinācijas programmas dažādās valstīts var atšķirties atkarībā no attiecīgās valsts vajadzībām un apstākļiem, piemēram, inficēšanās incidences, prioritārajām sabiedrības grupām, vakcīnu pieejamības un pacientu hospitalizācijas biežuma.