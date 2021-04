Circene: Cilvēki, kuri organizē vakcinācijas procesu, no veselības sistēmas nesaprot pilnīgi neko Ieteikt 6







“Mums ir jāapstājas un jātaisa kapitāls “remonts” vakcinācijas procesā. Es nekad nebūtu iedomājusies, ka var tā ar kreiso roku kasīt labo ausi, 10 reizes pa vidu pajautājot kuram katram, ko viņi teiks. Vienkārši lielākā daļa no patreizējiem pasākumiem ir jāapstādina,” RīgaTV 24 raidījumā dr. Apinis skaidro bijusī MFD veselības grupas galvenā ārste ginekoloģijā, bijusī veselības ministre Ingrīda Circene.

Viņa uzsakta, ka šobrīd cilvēki, kuri ievieš ierobežojumus nekompetenti veselības nozarē un to pilnībā nepārzina. “Cilvēki, kuri organizē šo darbu no veselības aprūpes sistēmas nesaprot tieši neko! Kādēļ, piemēram, Izglītības zinātnes ministrijai ir jāvāc no skolām dati, skolotāju saraksti, pēc tam tie jānodod NVD, SPKC, tad jāpieprasa vakcīnas, jāziņo uz centriem, ja viens skolas direktors saviem pedagogiem, sastādot sarakstu, piezvanītu koordinātoram un pateiktu: “atbrauciet mobilā brigāde, man ir 23 skolotāji!” visi pārējie posmi nebūtu jāveic,” viņa iesaka.

Visa darbība, ko veic Vacinācijas projekta birojs ir imitācija. “Līdz šim brīdim es neesmu redzējusi nevienu punktu, kas būtu pamatots. Ja visi šos manavakcina.lv, 8989 zvanu centra, masu vakcinācijas centra apmēram 10 miljonus iedotu ģimenes ārstiem un veselības centriem, sen visi gribētāji būtu vakcinēti,” viņa uzskata.

Veselības centros jau pastāv vakcinācijas kabineti un privātais sektors kopā ar ģimenes ārstiem, saņemot normālu atalgojumu, varētu veikt gan uz vietas, gan mobilās izbraukuma brigādēs.























Pie vakcinācijas centra Rīgā veidojas rinda