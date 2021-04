“Neviens man nevar atbildēt, kāpēc divreiz pret Covid-19 vakcinētiem cilvēkiem ir jāturpina nēsāt sejas maskas?” Circene jautā valdībai Ieteikt







“Kāpēc divreiz pret Covid-19 vakcinētiem cilvēkiem ir jāturpina nēsāt sejas maskas?” RīgaTV 24 raidījumā “Dr. Apinis” bijušajai veselības ministrei jautā raidījuma vadītājs, ārsts Pēteris Apinis.

“To es jau divus mēnešus cenšos noskaidrot un neviens nav varējis atbildēt, jo sākumā teica, ka arī vakcinētiem cilvēkiem pastāv transmisijas iespēja, tagad mēs zinām, ka tā tas nav,” atbild MFD veselības grupas galvenā ārste ginekoloģijā, bijusī veselības ministre Ingrīda Circene.

Viņa esot vairākkārt gan publiski, gan medijos teikusi, ka vajadzētu sākt visu šo vakcinācijas procesu ar to, ka motivētu cilvēkus vakcinēties un tad, ja viņš ir vakcinēts, tad viņam ir iespējas dzīvot brīvāk.

“Mēs varam izdomāt no savas puses, bet valdībai tas ir jāakceptē. Man piemērs bija – kāpēc četri vakcinēti seniori nevarētu iet svinēt restorāna terasē dzimšanas dienu? Mēs tiecamies uz to, ka 60-70% no sabiedrības vajadzētu būt vakcinētiem, lai visa sabiedrība būtu drošībā, un tagad visi mēs, kuri esam vakcinēti, vienalga nedrīkstam legāli satikties, mums jānēsā maskas un jāievēro absolūti visi ierobežojumi, kas ir nevakcinētiem cilvēkiem?” Circene jautā.



































