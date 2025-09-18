Foto: Paula Čurkste/LETA

Jauni pavērsieni pret Rosļikovu sāktajā kriminālprocesā: VDD veicis kratīšanu

LETA
19:51, 18. septembris 2025
Ziņas

Valsts drošības dienests (VDD) iepriekš sāktā kriminālprocesā ceturtdien ir veicis Rīgas domes deputāta Alekseja Rosļikova (“Stabilitātei”) un viņam piederošās automašīnas kratīšanu, aģentūrai LETA apliecināja dienestā. Rosļikovs nav aizturēts, taču VDD no plašākiem komentāriem atturas.

Kā noteikts Kriminālprocesa likumā, ja ir pietiekams pamats domāt, ka kriminālprocesam nozīmīgi priekšmeti vai dokumenti atrodas kāda cilvēka apģērbā, viņam klātesošajās mantās, uz viņa ķermeņa vai ķermeņa atvērtajos dobumos, var izdarīt personas kratīšanu.

LETA jau ziņoja, ka šogad jūnijā VDD sāka kriminālprocesu pret Rosļikovu. Kriminālprocess sākts, izvērtējot Rosļikova izteikumus 5.jūnija Saeimas sēdē, kā arī citas pēdējā laika aktivitātes.

Savukārt šogad 16.jūnijā VDD aizturēja un nopratināja Rosļikovu. VDD arī veica kriminālprocesuālas darbības četros ar Rosļikovu saistītos objektos.

VDD jau vairākkārt ar partijas “Stabilitātei!” vadītāju ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot par paredzēto kriminālatbildību noziedzīgu nodarījumu veikšanas gadījumā.

VDD šogad februāra sākumā veica pārrunas ar Rosļikovu saistībā ar viņa publiskajiem izteikumiem, kas vērsti pret latviešiem. Pārrunu laikā VDD pieņēma Rosļikova paskaidrojumus par šādu izteikumu paušanas iemesliem un mērķiem.

Tāpat toreiz Rosļikovs tika brīdināts par paredzēto atbildību nacionālā naida izraisīšanas vai citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas gadījumā.

Savukārt 5.jūnijā Rosļikovu parlamentāriešu vairākums izslēdza no parlamenta sēžu zāles. Viņš Saeimas tribīnē paaugstinātā balss tonī pauda, ka krievvalodīgie arī ir stāvējuši barikādēs kopā ar latviešiem. Viņš uzdeva retoriskus jautājumus, kas tiks izdomāts nākamajiem krievvalodīgajiem – “atsevišķi rezervāti, likums, ka krievvalodīgie nevar savu bērnu saukt noteiktā vārdā, jo tas ir krieviskots”.

Rosļikovs arī norādīja, ka ar dažādiem likumiem un lēmumiem valsts esot “bombardējusi mūsu ģimenes”, ar to domājot krievvalodīgās ģimenes.

Viņš uzsvēra, ka Latvijā liela daļa iedzīvotāju ir krievi, kas ik dienas mājās runā krieviski, bet arī piedalās valsts attīstībā, tādēļ bez viņiem valsts nevarēs attīstīties.

Uzrunas beigās viņš krieviski izsaucās “Mēs esam vairāk! Krievu valoda – mūsu valoda!”, kā arī parādīja rupju žestu ar rokām. Par to tika pieņemts lēmums viņu izslēgt uz šo sēdi un izraidīt no zāles.

