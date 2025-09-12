VIDEO. Latvijas karogi un dejošana pie Kremļa atbalstītāja, kas iekļauts melnajā sarakstā, dziesmas! Rosļikovs atkal provocē 0

13:04, 12. septembris 2025
Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs savā TikTok kontā publicējis video, kur stāv pie Latvijas karogiem un dzied līdzi, dejo pie Oļega Gazmanova populāras dziesmas. Šis mākslinieks ir kaislīgs Kremļa atbalstītājs.

Rosļikova publiskās parādīšanās sociālajos tīklos un Saeimas tribīnē reti kad paliek nepamanītas un arī šoreiz viņš provocē.

“Es tagad savā mežā eju augstu paceltu galvu. Zinu, ja es apmaldīšos, pats sevi izglābšu!” fonā dzied Gazmanovs, bet Rosļikovs video noslēgumā, iespējams, cenšas izpildīt krievu mūziķa slaveno deju kustību.

Oļegs Gazmanovs ir iekļauts Latvijas melnajā sarakstā.

@roslikovs #ROSLIKOVS @oleg_gazmanov #LATVIJA ♬ оригинальный звук – Олег Газманов

