VIDEO. Pusaudzis iemūžina, kā viņam pietuvojas plēsējs – un piedzīvo uzbrukumu 0

20:00, 30. aprīlis 2026
Ziņas Dabā

Šokējošs video no ASV Viskonsinas štata parāda brīdi, kad pusaudzim medību laikā uzbrūk savvaļas dzīvnieks – rūsganais lūsis.

19 gadus vecais Kārsons Benders bija devies tītaru medībās privātā teritorijā, kad pēkšņi pamanīja, ka viņam no aizmugures tuvojas plēsējs. Jaunietis paspēja izvilkt telefonu un sākt filmēt, un video redzams, kā dzīvnieks lēnām tuvojas un vēro viņu.

“Kad pagriezu kameru, lūsis vienkārši skatījās uz mani. Es sapratu – būs slikti,” viņš stāstīja “Milwaukee Journal Sentinel”.

Pēc dažām saspringtām sekundēm dzīvnieks pēkšņi metās virsū, satverot jaunieti aiz rokas. Video šajā brīdī pārtrūkst.

Benders vēlāk atklāja, ka viņam izdevies ātri atkratīties no uzbrucēja, pēc kā tas aizbēdzis. Par spīti dramatiskajai situācijai, viņš saglabājis mieru un pat jokoja sociālajos tīklos: “Izrādās, es māku pievilināt gan kaķus, gan tītarus!”

Pēc uzbrukuma viņš turpināja medības – raidīja šāvienu uz tītaru, taču netrāpīja, un tikai pēc tam devās pie ārsta. Par laimi, ievainojumi bijuši nelieli – vien daži skrāpējumi uz pleca.

Kā norāda “New York Post”, šāda veida uzbrukumi ir ļoti reti. Eksperti skaidro, ka rūsganie lūši dažkārt var reaģēt uz tītaru pievilināšanas skaņām, taču parasti izvairās no tieša kontakta ar cilvēkiem.

Jau nākamajā rītā jaunietis atgriezās tajā pašā vietā, lai turpinātu medības.

