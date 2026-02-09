Jēkabpils reģionālajā slimnīcā uz laiku apturēta traumatoloģijas nodaļas darbība – tiks veikta pārbaude 0
Reaģējot uz Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas ziņojumu par Jēkabpils traumatologu pacientiem sniegto pakalpojumu neatbilstošu kvalitāti, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā uz laiku apturēta traumatoloģijas nodaļas darbība un no darba uz pārbaudes laiku atstādināti divi traumatologi, vēsta Latvijas Televīzija.
Tas nozīmē, ka Jēkabpils reģionālajā slimnīcā netiek uzņemti pacienti ar traumām un viņiem medicīniskā palīdzība ir jāmeklē citu pilsētu slimnīcās.
Jēkabpils reģionālajā slimnīca plāno veikt iekšēju pārbaudi par Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas ziņojumā minētajiem gadījumiem. Uz laiku, kamēr notiks pārbaude, no darba pienākumiem ir atstādināti divi traumatologi.
Jēkabpils reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Ervīns Keišs Latvijas Televīzijai apstiprina, ka, iepazīstoties ar Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas minētajiem gadījumiem, pirmšķietami liekoties, ka tiešām neesot snieguši pacientiem palīdzību kvalitatīvi. “Ja mēs nevaram sniegt pakalpojumus augstākajā kvalitātē, tad mums pakalpojumu sniegšana ir jāpārtrauc uz laiku,” atzina Keišs.
Viņš uzsvēra, ka ambulatori traumatologu pakalpojumus slimnīca turpinās nodrošināt, savukārt stacionāra traumatoloģijas nodaļa tiek izmantota citu pacientu ārstēšanai. Traumas guvušie pacienti patlaban tiks ārstēti Daugavpils vai Rēzeknes slimnīcās, kas ir vismaz 90 kilometru attālumā no Jēkabpils.