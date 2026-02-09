Foto: Ekrānuzņēmums no “X”/ Peter Heine Nielsen, Romāns Kokšarovs/LETA/LOK

Provokācija olimpiskajās spēlēs: Starptautiskās Šaha federācijas prezidents tribīnēs lepni demonstrē PSRS simboliku 0

19:21, 9. februāris 2026
Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) prezidents Arkādijs Dvorkovičs nonācis ziemas olimpisko spēļu skandāla epicentrā. Neraugoties uz Krievijas deklarēto neitralitāti, viņš tika pamanīts tribīnēs līdzās līdzjutējiem, kuri bija ģērbušies apģērbā ar PSRS simboliku un turēja rokās neeksistējošas valsts karogu.

Dānijas starptautiskais lielmeistars šahā Peters Heine Nilsens atpazina Dvorkoviču fotogrāfijās un publiski paziņoja, ka FIDE vadītājs atbalstījis Krievijas sportistus, lai gan Olimpiskajās spēlēs oficiāli ir aizliegta Krievijas simbolika, ziņo ukraiņu medijs Dialog.ua.

Šo informāciju apstiprināja arī vietne “World Chess”.

Situācija izraisīja papildu rezonansi saistībā ar citu incidentu: spēļu atklāšanas laikā viens no skatītājiem ienesa tribīnēs Krievijas karogu un brīvi fotografējās, neskatoties uz formālo aizliegumu.

Vēlāk Starptautiskā Olimpiskā komiteja paziņoja, ka no līdzjutējiem tiek sagaidīta noteikumu ievērošana, taču konkrēti pasākumi saistībā ar minēto situāciju netika veikti.

Dvorkovičs vada FIDE kopš 2018. gada, bet pirms tam ieņēmis augstus amatus Krievijas varas struktūrās.

Daudzi ar asiem vārdiem vērsās pie spēļu organizatoriem. “Kāda kauna traips! Vai šīs ir tās ‘vērtības’, ko jūs pārstāvat?” rakstīja viena no lietotājām, pievienojot dusmīgas emocijzīmes. Tikmēr vēl kāds atklāja, ka ir pārsteigts, ka viņam nav Staļina tetovējumu.

“Un cilvēki vēl joprojām domā, ka vainīga ir tikai Krievijas valdība, nevis cilvēki,” vēl kāds sprieda.

