“Masējot viņš sāka pieskarties manām kaunuma lūpām,” Lelde pie speciālista vērsās pēc palīdzības, bet, iespējams, piedzīvoja seksuālu vardarbību 0
LTV raidījums “De facto” vēsta par satraucošu gadījumu, kas aktualizē nopietnu problēmu – pašpasludinātu speciālistu darbību ārpus jebkāda medicīniskā regulējuma un iespējamos riskus pacientiem. Pēc kādas sievietes vēršanās policijā sākts kriminālprocess par iespējamu seksuālu vardarbību, savukārt Veselības inspekcija (VI) uzsākusi pārbaudi par neatļautu ārstniecību.
Lelde, kuras vārds drošības apsvēru dēļ ir mainīts, raidījumam “De facto” stāsta, ka smaga dzīves perioda laikā, šķiršanās procesā, meklējusi palīdzību, jo iepriekšējā terapija un medikamenti, viņasprāt, nav devuši pietiekami ātru rezultātu. Internetā viņa atradusi vietni “ietekme.lv”, kur vīrietis vārdā Andris Medians, kurš iepriekš zināms ar uzvārdu “Knapšis”, piedāvā dažādu atkarību ārstēšanu ar hipnozes palīdzību.
Lelde pieteicās pie viņa uz vizīti. Mājaslapā norādīts, ka ārstēšanai nepieciešamas divas vizītes par kopējo cenu 265 eiro – pirmā konsultācija, otrā hipnozes seanss. Pirmā vizīte notikusi īsi pirms Ziemassvētkiem.
Terapijā ejot, tu nedrīksti kaut ko noklusēt. Tev jābūt pilnīgi atvērtam, jo tu gribi, lai tev patiesi palīdz. Un, jā viņš radīja tādu lielu uzticamību, ka es esmu ieradusies tiešām pareizajā vietā,” raidījumam stāsta Lelde.
Taču, pēc viņas teiktā, konsultācijas noslēgumā situācija mainījusies. Medians sācis izteikt komplimentus par viņas izskatu un piedāvājis izmasēt saspringušās vietas mugurā. Lelde piekritusi, uzticoties viņam kā speciālistam. Lelde atminas, ka pirms viņa nogulās uz kušetes, viņa pilnībā atsegusi ķermeņa augšdaļu, taču Medians paziņojis, ka viņai jāizģērbjas pilnīgi kailai. Viņa stāsta, ka uz kušetes gulējusi pilnīgi kaila, vien kājās bija palikušas tikai zeķes. Medians masāžas laikā pievērsis īpašu uzmanību Leldes augšstilbiem un sēžas zonai.
Lelde apjuka un sastinga.
Tajā pašā vakarā Lelde vērsusies policijā. Uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 160. panta par seksuālu vardarbību. Jāņem vērā, ka vizīte notikusi bez lieciniekiem, tādēļ notikušā apstākļus policija skaidro ar speciālām izmeklēšanas metodēm.
RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras docents Artūrs Utināns raidījumā skaidro, ka šādās situācijās cilvēka sastingšana ir likumsakarīga: “Ja tāda algoritma nav, kā rīkoties šajā situācijā, tad cilvēks apjūk.”
Medians apsūdzības noliedz
Pats Andris Medians klātienes intervijai “De facto” nepiekrita. Telefonsarunā viņš noliedza gan nevēlamus pieskārienus, gan to, ka viņa pakalpojumā ietilpst masāža, apgalvojot, ka apsūdzības esot mānīšanās.
Vienlaikus raidījums norāda uz būtisku faktu – Mediana vārda nav Ārstniecības personu reģistrā. Tas nozīmē, ka viņš nav tiesīgs lietot jēdzienu “ārstēšana” un nodarboties ar hipnozi medicīniskā kontekstā.
Slimnīcas “Ģintermuiža” narkoloģiskās ārstniecības vadītāja Lilita Caune uzsver: “Tikko tiek pieminēts vārds ‘ārstēšana’, tas uzreiz jau nosaka zināmas prasības.”
Veselības inspekcija vērtē iespējamu neatļautu ārstniecību
Veselības inspekcija (VI) šī gada sākumā uzsākusi pārbaudi par iespējamu neatļautu ārstniecību. Ja pārkāpumi apstiprināsies, Medianam var tikt uzdots darbību pārtraukt.
VI Veselības aprūpes departamenta vadītāja Iveta Hirša skaidro, ka šāda kārtība attiecas uz jebkuru personu neatkarīgi no tā, vai tā ir mediķis vai nē.
Psihiatre un veselības ministra ārštata padomniece Liene Sīle norāda, ka šis gadījums izgaismo plašāku problēmu – pašpasludināti speciālisti darbojas ārpus uzraudzības.
“Tās personas, kas izvēlas iet negodīgo ceļu, paliek ēnas zonā,” uzsver Sīle.
Kā risinājumus viņa min aktīvāku Veselības inspekcijas uzraudzību, iespējamas krāpšanas pazīmju izvērtēšanu policijā un arī pašu cilvēku atbildību – pārbaudīt speciālista izglītību un reģistrāciju pirms vizītes.