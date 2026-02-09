Skeletonista ķivere izsauc plašu rezonansi: SOK vērsusies Ukrainas Olimpiskajā komitejā 0
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) vērsusies Ukrainas Olimpiskajā komitejā (UOC) par skeletonista Vladislava Heraskeviča ķiveri, uz kuras attēloti karā nogalinātie ukraiņu sportisti.
Ukrainas delegācijas karognesējs atklāšanas ceremonijā Heraskevičs jau iepriekš solīja, ka olimpiskajās spēlēs vērsīs uzmanību uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā.
Iepriekš aģentūrai “Reuters” viņš teica, ka uz ķiveres attēloti daži no Ukrainas sportistiem, kurus Krievija nogalinājusi.
Kā rakstīts Olimpiskajā hartā, olimpisko spēļu norises vietās, bāzēs vai citās zonās nav pieļaujama nekāda veida demonstrācijas vai politiska, reliģiska vai rasu propaganda.
SOK vērsusies Ukrainas Olimpiskajā komitejā, un, kā saka Heraskevičs, tad patlaban šis jautājums esot procesā. Kā norāda skeletonists, viņš gatavs ņemt vērā olimpisko spēļu noteikumus.
Olimpiskajās spēlēs startē 13 sportisti no agresorvalstīm Krievijas un Baltkrievijas, kuriem SOK piešķīrusi tā dēvētā “neitrālā sportista” statusu.