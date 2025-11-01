Jeruzalemē atrasts aptuveni 2700 gadu sens zīmogs ar iegravētu tekstu: pētniekiem izdevies to atšifrēt 0
Jeruzalemē arheologi atraduši ļoti senu zīmogu, kas, iespējams, sniedz ieskatu vēsturiskos notikumos, kas aprakstīti Vecajā Derībā, ziņo Daily Mail.
Zinātnieki atraduši nelielu – tikai 2,5 centimetrus lielu – keramikas lauskas fragmentu, uz kura akadiešu ķīļrakstā (vienu no senākajiem semītu valodas paveidiem) iegravēts teksts. Atrastā relikvija saistāma ar aptuveni 2700 gadu senu pagātni un atklāta netālu no Tempļa kalna Jeruzalemē.
Pētniekiem izdevies atšifrēt uzrakstu, kas, visticamāk, ir Asīrijas impērijas sūdzība par Jūdejas valsts kavētu maksājumu.
Tekstā minēts, ka maksājuma termiņš bijis 11. mēneša 1. diena pēc ebreju kalendāra, kas, iespējams, sakrīt ar notikumiem, kas aprakstīti 2. Ķēniņu grāmatas 18. un 19. nodaļā – laikā, kad valdīja ķēniņš Ezehijs.
“Šajos Bībeles fragmentos aprakstīts, kā Ezehijs bija spiests samaksāt 300 talentus sudraba un 30 talentus zelta Asīrijas ķēniņam Sanheribam kā nodokli, lai aizsargātu Jūdeju no asīriešu agresijas,” skaidrots materiālā.
Lai gan lauskas datējums sakrīt ar Ezehija valdīšanas laiku, zinātnieki atzīmē, ka tā varētu būt arī no viņa dēla Manases vai pat ķēniņa Jošijas valdīšanas perioda.
Viens no pētniekiem Pīters Zilbergs uzsver, ka šai nelielajai keramikas lauskai ir ļoti liela nozīme:
Tas ir pirmais šāda veida atradums, kā uzsver pētnieki.
“Lai gan nav skaidrs, vai šis maksājuma pieprasījums bijis tikai tehniska aizkavēšanās vai tam bijis dziļāks politisks fons, šāda oficiāla saziņa norāda uz spriedzi starp Jūdeju un Asīrijas impēriju,” secina pētnieki.