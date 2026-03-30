Jums būs nepieciešamas tikai 4 sastāvdaļas – vērtīgi padomi, kā uzturēt baltu apģērbu nevainojami tīru 0
Kā izrādās, soda nav paredzēta tikai cepšanai, tā ir arī viens no efektīvākajiem palīgiem mājas uzkopšanā. Tīrības entuziasti iesaka vannas istabas skapītī vienmēr turēt sodas iepakojumu, jo tā var palīdzēt atjaunot baltu apģērbu, zeķu, T kreklu, aizkaru un citu audumu sākotnējo izskatu.
Sodai piemīt spēcīgas balinošas īpašības, kas bieži vien neatpaliek no ķīmiskajiem balinātājiem, taču ir saudzīgākas pret audumu.
Lai atsvaidzinātu izbalojušas vai iedzeltējušas drēbes, var izmantot vienkāršu trīs sastāvdaļu maisījumu.
Nepieciešams:
1/4 glāzes ūdeņraža peroksīds (3% šķīdums),
1 glāze sodas,
1 tējkarote trauku mazgāšanas līdzekļa,
silts ūdens
Drēbes ieliek spainī vai bļodā ar siltu ūdeni, pievieno visas sastāvdaļas un rūpīgi samaisa. Atstāj tās mērcēties aptuveni 30 līdz 60 minūtes, atkarībā no tā, cik noturīgi ir traipi uz baltajām drēbēm. Pēc tam tās liek veļasmašīnā un mazgā kā ierasts.
Speciālisti iesaka pēc mazgāšanas nežāvēt baltās drēbes veļas žāvētājā, jo karstums, ja uz drēbēm palicis kāds traips, kas nav izmazgājies, var traipus padarīt vēl noturīgākus. Vislabāk ļaut tām izžūt dabiskā veidā.
Šis maisījums ne tikai padara audumu gaišāku, bet arī palīdz likvidēt baktērijas un nepatīkamu aromātu. Īpaši labi tas tiek galā ar taukainiem traipiem un mērču traipiem.
Ja traipi ir īpaši noturīgi, var pagatavot biezu sodas pastu (soda + neliels daudzums ūdens), uzklāt to uz traipa, atstāt uz 20 minūtēm un pēc tam izmazgāt veļasmašīnā.
Arī logu aizkarus ir jātīra
Ar laiku logu aizkari var kļūt pelēcīgi vai sākt dzeltēt. Arī šeit var palīdzēt soda. Pirms mērcēšanas aizkari jāizskalo aukstā ūdenī, lai noņemtu putekļus. Pēc tam tos ieliek, apmēram 40 grādu siltā, ūdenī un pievieno 2 ēdamkarotes sodas un 3 ēdamkarotes sāls.
Audumu atstāj šķīdumā uz nakti. Nākamajā dienā no auduma jāizgriež liekais ūdens un jāizmazgā saudzīgā režīmā veļasmašīnā vai ar rokām un jāžāvē istabas temperatūrā. Šī metode palīdz mazināt dzeltenumu un atjaunot auduma gaišumu bez agresīviem balinātājiem.
Sagatavots izmantojot ārzemju preses materiālu.