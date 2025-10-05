Foto: Freepik.com

Jums vairs nekad nebūs jāēd sausa vista: viena vienkārša darbība padarīs to īpaši sulīgu

Cik reižu esi cepis vistu un cerējis uz kraukšķīgu garoziņu un sulīgu iekšpusi, bet beigās tā ir sanākusi sausa un bezgaršīga? Kā izrādās, kļūda bieži vien netiek pieļauta pašā cepšanas procesā, bet gan pirms vista tiek cepta. Šefpavāri norāda, ka pietiek ar vienu vienkāršu soli, lai vistu padarītu maigu, sulīgu un garšīgu.

Lielākā kļūda, ko pieļauj vairums cilvēku ir tā, ka vista uzreiz no ledusskapja nonāk karstajā eļļā. Tieši tas ir iemesls, kāpēc tā bieži vien kļūst sausa un sīksta. Lai iegūtu sulīgu rezultātu, būtiski ir vistu pirms cepšanas sagatavot.

Pirmais un vissvarīgākais solis ir sālījums. Ūdenī jāizšķīdina sāls ar nelielu daudzumu cukura un jāiemērc vista šajā šķīdumā vismaz uz stundu. Tas ļaus gaļai saglabāt mitrumu un padarīt to garšīgu arī no iekšpuses.

Pēc tam vistu jānosusina un jāiemērc paniņās vai kefīrā – tas mīkstinās gaļu un nodrošinās, ka panējums labāk pieķeras. Ja mājās nav ne paniņu, ne kefīra, to var viegli aizstāt arī ar pienu, kam pievienota viena tējkarote citrona sulas vai etiķa – pēc aptuveni 10 minūtēm tas sarecēs un būs gatavs lietošanai.

Kad vista izmērcēta, to apviļā miltos vai rīvmaizē ar garšvielām un atstāj nostāvēties uz vismaz 15 minūtēm. Šis solis ļaus panējumam pieķerties vēl ciešāk, lai tas cepoties neslīdētu nost un veidotu ideāli kraukšķīgu panējuma kārtiņu.

Cepšanas tehnika – kļūda, ko pieļauj gandrīz visi

Vistas gaļas sagatavošana pirms cepšanas ir puse no panākumiem, bet otrs tikpat svarīgs solis ir pareiza tās cepšana. Cepšanas brīdī ir jāievēro divi galvenie noteikumi – nežēlo eļļu un nodrošini pietiekami daudz vietas pannā.

Izvēlies dziļu pannu ar biezu apakšu – vislabāk čuguna. Eļļai jābūt vismaz 5-7cm dziļai, lai vista tajā būtu iegremdēta līdz pusei.

Eļļa jāuzsilda līdz 170–180°C, un vistas gabali pannā jāliek lēni, izmantojot gaļai paredzētās knaibles. Ja panna būs pārāk pilna, temperatūra nokritīsies, un vistas garoziņa nesanāks kraukšķīga.

Vista jācep apmēram 15 minūtes, ik pa laikam apgriežot uz otru pusi, līdz tā kļūst zeltaini brūna. Gatavību var pārbaudīt, iegriežot ar nazi vistas biezākajā vietā. Ja sula ir dzidra, nevis rozā, tad vista ir gatava. Kad vista ir gatava, tā jāuzliek uz metāla režģa vai papīra dvieļiem, lai no tās notecētu liekā eļļa un garoziņa saglabātu savu kraukšķīgumu.

Lai vista būtu ne tikai sulīga, bet arī īpaši garšīga, pavāri izmanto vēl dažus trikus. Viens no tiem – ievietot mazliet sviesta zem gaļas ādas pirms cepšanas. Kūstot sviests iesūksies gaļā un padarīt to maigāku un garšīgāku.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

