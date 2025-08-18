Krēmīga pasta ar saulē kaltētiem tomātiem un vistu – vienkārši un izcili gardi! 0
Meklē ideju sātīgām vakariņām? Šī pasta ar sulīgu vistu, saulē kaltētiem tomātiem un viegli krēmīgu mērci noteikti kļūs par favorītu visai ģimenei! Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas: (4 porcijas)
1. 250g Italpasta makaroni;
2. 400g vistas fileja vai vistu šķiņķīši;
3. Olīveļļa apcepšanai;
4. 1 liels sīpols;
5. 2-3 ķiploka daiviņas;
6. 1 paprika;
7. Pāris saulē kaltēti tomāti (6-7 daiviņas);
8. 50g Parmezāna siers;
9. 250ml saldais krējums vai sojas/auzu krēms mērcēm;
10. Sauja svaigi spināti;
11. Sāls, pipari, paprikas garšviela.
Pagatavošana:
1. Vistas gaļu sagriež gabaliņos un apcep ar garšvielām uz uzkarsētas pannas. Kad vista gatava, gaļu pārliek bļodiņā.
2. Uz pannas pielej olīvelļu un apcepj zeltaini sīpolu, tad pievieno sakapātu papriku, sutina, līdz tā kļūst mīksta, tad klāt liek kapātus ķiplokus un strēmelēs sagrieztus saulē kaltētus tomātus.
3. Uzvara makaronus, kā norādīts uz iepakojuma, nokāš un pievieno 1-2 ēdamkarotes olīveļļas, lai tie nesalīpst.
4. Kad viss uz pannas sasutinājies un gandrīz gatavs, pievieno sagatavoto vistu, sieru, pielej saldo krējumu vai augu krēmu cepšanai un pasutina pāris minūtes.
5. Pēc mirkļa iemaisa 1-2 saujas spinātus un uzvārītus makaronu.
6. Pasniedz siltus.
Lai labi garšo!
