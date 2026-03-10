Jumts vietām kļuvis zaļš. Kā pareizi attīrīt betona dakstiņus no sūnām? 6
Jumts vietām kļuvis zaļš. Kā pareizi attīrīt betona dakstiņus no sūnām? Jautā Solvita Pierīgā.
Viens no efektīvākajiem paņēmieniem, kā sakopt betona dakstiņus, – izmantot ķīmiskos sūnu noņemšanas līdzekļus. Notīrot jumtu tikai mehāniski, piemēram, noberžot ar suku vai nomazgājot ar augstspiediena ūdens strūklu, uz tā paliks sīkās sūnu saknītes un sporas. Pēc dažiem mēnešiem sūna sāks augt no jauna. Pirms ķeras pie jumta attīrīšanas no sūnām, jāpagaida, līdz iestājies pastāvīgi silts laiks.
Iedarbīgs pret sūnu un aļģu uzaugumu uz jumtiem ir Latvijā ražotais līdzeklis Sūnām-stop jumtiem. Tā cena – aptuveni 50 eiro par pieciem litriem koncentrāta. Ar šo daudzuma pietiek, lai apstrādātu līdz 150 m2 platības. Līdzeklis iznīcina sūnu dzīvotspēju.
Pirms tam sūnas nav mehāniski jānotīra. Vēlams, lai pēc apstrādes piecas sešas stundas nebūtu nokrišņu un sūnas paspētu uzsūkt līdzekli.
Uzaugumi atmirs pāris dienās vai dažās nedēļās biezākas sūnas gadījumā. Tādējādi jumts trīs četrus gadus būs pasargāts. Līdzeklis neiedarbojas uz citiem augiem, nav toksisks un kaitīgs mājdzīvniekiem. Tas neietekmē celtniecības materiālu krāsu, kvalitāti un struktūru.
Sūnu noņemšanai paredzēts arī līdzeklis Samblaseptik. Cena – 31 eiro/5 l, ar šo tilpumu pietiek 60-100 m2 platības apstrādei. Līdzeklis uz virsmas veido aizsargslāni, kas saglabājās četrus gadus. Ražotāja sniegtajā informācijā minēts, ka izžuvušos sūnu pārpalikumus notīra ar suku. Ja jumts klāts ar biezu sūnu slāni, pirms apstrādes tas jānotīra ar cietu saru suku, pēc iespējas noņemot lielāku sūnu daudzumu. Ražotājs brīdina, ka jāizvairās no līdzekļa nokļūšanas uz zāles, arī kontakta ar ādu, acīm un miglas vai aerosola ieelpošanas. Sūnas, aļģes un ķērpji pārstāj augt uzreiz pēc apstrādes un pilnībā tiek iznīcināti 1-2 nedēļās.
Arī līdzeklis ICOPAL ierobežo sūnu augšanu. Litrs koncentrāta maksā ap 14 eiro. Tas jāizšķīdina 20 litros ūdens, ar šādu tilpumu pietiek 200 m2 apstrādei. Arī šis līdzeklis nav videi draudzīgs, lietojot nepieciešama īpaša piesardzība un aizsargapģērbs.
Sūnu iznīcināšanai arī paredzēts līdzeklis Grön-Fri. Pieci litri koncentrāta maksā ap 70 eiro, ar to pietiks 125 m2 jumta apstrādei. Lietošanas nosacījumi ir līdzīgi minētajiem līdzekļiem. Ražotājs arī brīdina, ka šis līdzeklis nedrīkst nonākt saskarē ar puķēm un augiem, jo tie var aiziet bojā. Jumta lietus ūdeni, kas sajaucies ar Grön-Fri, nedrīkst izmantot laistīšanai, kā arī to izliet ūdenstilpēs, no kurām tiek ņemts ūdens dārzkopības vajadzībām.
Padomi
Lai sūnas neaugtu, jāizmaina skābā vide, kas tām tik ļoti patīk. To var izdarīt ar speciālām kapara plāksnēm, kuras piestiprina pie jumta kores. Lietusūdens notekot jonizējas un izmaina vidi.
Jārūpējas, lai uz jumta nekrātos lapas, smiltis un gruži, neveidotos aizsērējums ūdens noteksistēmā. Arī tas viss rosina sūnu augšanu un izplatību.