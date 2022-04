Kā krievi to varēja nogulēt? Tā ir kārtējā izgāšanās! Rajevs par notikumiem Ukrainā Ieteikt







TV24 veidotajā speciālizlaidumā militārais eksperts Igors Rajevs kā jau katru vakaru, izmantojot Ukrainas karti, skaidro, kas noticis pēdējās 24 stundās.

“Visas tās pašas kustības, kas notika pēdējās divās dienās, arī kaujas,”- stāstāmo iesāk eksperts.

Viņš norāda, ka ir pozitīvas ziņas no Odesas, jo tur pagaidām viss ir mierīgi – “nav nekādu aktivitāšu”. Citāda situācija ir kara plosītajā Mariupolē, jo tur kaujas turpinās, neskatoties uz okupantu paziņoto, ka 95% pilsētas ir ieņemta.

“Krievi turpina spiest uz visām pusēm,” atzina Rajevs, piebilstot, ka pilsētas aizstāvji turpina sīvi pretoties, tāpēc neizskatās, ka kauja varētu beigties tuvāko dienu laiku.

Viņš atzīmē, ka atkal izgāzies mēģinājums nodrošināt humanitāro koridoru civiliedzīvotāju izvešanai no Mariupoles.

“Šodien Ukraina oficiāli atzina, ka zaudējusi Izjumu. To pilnībā kontrolē krievi,” pastāstīja eksperts, atgādinot, ka par šo pilsētu notika sīvas cīņas vairākas nedēļas.

Rajevs atklāj, ka viņu šodien pārsteidzis neparasti liels Ukrainas armijas tanku daudzums pie Barvinkoves. Viņaprāt, 17. brigāde, kas atradās Krivijrihā, ir pārvietota un jau ir iesaistījusies kaujā ar Krievijas armiju.

“Mēs varam uzslavēt ukraiņus – malači, ka viņiem izdevās veikt tādu manevru. Kā Krievijas armija bija spējīga nogulēt šo pārvietošanu?” jautā Rajevs, uzsverot, ka viņi to patiešām ir nogulējuši, jo viens no krievu mērķiem bija izvilināt ukraiņus no vietām, kur viņi atrodas, un iznīcināt viņus pārvietošanās vietā.

Viņš atzīmē, ka Ukrainas armijai ir tikai trīs tanku vienības, tāpēc vienas vienības iznīcināšana krieviem būtu būtisks ieguvums.

“Tā viennozīmīgi ir viņu kārtējā izgāšanās,” sacīja Rajevs.

