Šie šķietami mīlīgie suņi ir vieni no populārākajiem mājdzīvniekiem, taču kādas Ungārijas universitātes pētnieki brīdina, ka no tiem vajadzētu izvairīties cilvēkiem, kuri plāno iegādāties suni pirmo reizi.

Pētnieki noskaidrojuši, ka suņi ar plakanu degunu ir grūtāk apmācāmi, nelabprāt nāk, kad tos sauc, un bieži pārspīlēti reaģē uz ciemiņu ierašanos.

Lai gan šie suņi var būt dabiski mierīgi un droši, šīs īpašības bieži neizpaužas, ja trūkst atbilstošas apmācības.

Tas nozīmē, ka mopši, franču buldogi, Bostonas terjeri un Kavaliera karaļa Čārlza spanieli nav laba izvēle, ja runa ir par pašu pirmo mājdzīvnieku.

Tomēr pētījumos atklāts, ka šo it kā nepaklausīgo šķirņu īpašnieces parasti ir jaunas sievietes, kurām iepriekš nav bijis suns. Viņas dzīvo vienas, daudz laika pavada ar suni un izvēlas to galvenokārt kompānijas dēļ.

Šo saimnieku suņi bieži ir izlutināti, nav apmācīti, dzīvo tikai telpās un guļ kopā ar saimnieku gultā.

Šie suņi var būt mīļi un sirsnīgi, taču bez pienācīgas apmācības un sapratnes par viņu vajadzībām, viņu audzināšana var kļūt par nopietnu izaicinājumu.

