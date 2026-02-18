Kā rezervēt vietu lidmašīnā, lai neviens nesēdētu blakus: atklāts viltīgs triks 0
Ceļojot ar lidmašīnu, katrs sapņo par komfortu, taču mūsdienās sēdekļi salonā kļuvuši šaurāki, tie ir tuvāk viens otram un bieži vien pasažieri salikti blakus viens otram, lai gan brīvā vieta blakus ne tikai ļautu izstiept kājas, bet arī mierīgāk pasnaust.
Ceļojumu eksperte Steisija Hamiltone portālā Express dalījusies ar pārbaudītām stratēģijām, kā panākt to, lai tavs lidojums būtu ar tukšu krēslu blakus.
Steisija skaidro, ka aviokompānijas nenodrošina īpašu ērtību šajā ziņā, un mūsdienās pasažieri ciešāk sēž kopā nekā pirms desmitgadēm. Taču pieredzējušiem ceļotājiem ir savi “triki”, kas ļauj iegūt blakus brīvu vietu pat gandrīz pilnā lidmašīnā.
Viens no Steisijas galvenajiem padomiem – rezervēt vietu triju solu rindā, izvēloties loga vai ejas vietu. Vidējā vieta parasti paliek pēdējā, ko aizpilda. Ja izvēlaties rindu nedaudz tālāk aizmugurē, iespēja, ka kāds izvēlēsies vidējo vietu, vēl vairāk samazinās.
Šī taktika darbojas īpaši labi lidojumos, kur pasažieri iepriekš paši izvēlas sēdvietas, jo daudzi maina savu izvēli līdz pat pašai izlidošanai. Ja kāds jau rezervējis vidējo vietu, bieži vien pietiek piedāvāt viņam loga vai ejas vietu, un cilvēki labprāt maina sēdvietas.
Vēl eksperte dod padomu, ja sēdēsi kopā ar draugu vai partneri, tad izvēlaties loga un ejas vietu, jo vidējā vieta bieži vien paliks brīva.
Steisija uzsver: “Runa nav par trikiem, lai kādu apmānītu, bet par izredžu uzlabošanu sev.” Viņas pieredze rāda, ka šī metode strādā gan īsos, gan garos lidojumos, un ļauj pasažieriem justies brīvāk un komfortablāk.