Foto: Scanpix/EPA/LETA

Miera nebūs? Izlūkdienesti atklāj Putina patieso plānu – tam būs nepieciešami vēl vismaz divi gadi 0

LA.LV
17:09, 18. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Lai pilnībā okupētu Donbasu, Krievijai būtu nepieciešami vēl aptuveni divi gadi. Rietumu izlūkdienestu vērtējumi liecina, ka Kremlī šie aprēķini ir zināmi, un Vladimirs Putins esot gatavs turpināt karu tieši šādā scenārijā.

“Harijam Vītoliņam būtu jāatkāpjas.” Pēc zaudējuma Zviedrijai hokeja līdzjutēju emocijas sit augstu vilni 108
“Šīs sāpes meitu iedzina depresijā…” Paulas Dukures ģimene atklāti runā par notikušo traģēdiju
Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Lasīt citas ziņas

Par to raksta “The New York Times”, atsaucoties uz Rietumu izlūkdienestu avotiem. Viņi norāda, ka Putins ir pārliecināts, ka Krievija karā pret Ukrainu virzās uz uzvaru, pat ja tas prasa ilgāku laiku un milzīgus resursus.

Izdevums norāda, ka Putins uzskata, ka pat ja pilnīgas kontroles pār Donbasu nodibināšanai būs nepieciešami 18 mēneši vai pat divi gadi, katra kara diena viņam nāk par labu. Pastāvīgie uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, raķešu un dronu triecieni dzīvojamajiem rajoniem, pēc Kremļa domām, pakāpeniski nogurdina Ukrainu un tās sabiedrotos.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Esmu saņēmis negaidītu dzimšanas dienas “dāvanu”,” arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs piedzīvojis visai nepatīkamu situāciju
Kalnu slēpotāja Bondare olimpisko spēļu slalomā ieņem 43. vietu
VIDEO. Trasē izskrējis suns kopā ar distanču slēpotājām šķērso olimpisko finiša līniju

Vienlaikus The New York Times uzsver, ka Krievijas ekonomika pēdējos mēnešos saskaras ar arvien nopietnākām problēmām, savukārt Donalds Tramps neatlaidīgi piedāvā Kremlim lielas investīcijas Krievijā, ja karš beigsies.

Šādos apstākļos daļa analītiķu pieļauj, ka Putins teorētiski varētu piekrist pamieram, ja tas nozīmētu būtisku politisko un ekonomisko tuvināšanos ASV, kā arī Ukrainas spēku atkāpšanos no atlikušajām Donbasa teritorijām. Tomēr šāds scenārijs pagaidām izskatās maz ticams.

Jau iepriekš vēstījām, ka Donbass Kremlim ir būtisks simbolisks mērķis jeb teritorija, ko Krievijas vara varētu pasniegt sabiedrībai kā “trofeju” pēc ilgstošā kara. Tajā pašā laikā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vairākkārt uzsvēris, ka Ukraina negrasās vienkārši atdot Donbasu agresorvalstij.

Zelenskis arī norādījis, ka pilnīga Donbasa okupācija Krievijai izmaksātu ārkārtīgi dārgi. Pēc viņa aplēsēm, tai būtu nepieciešami vēl aptuveni 800 tūkstoši karavīru un vismaz divi gadi intensīvu kauju. Pēc Ukrainas prezidenta domām, Krievijas ekonomika šādu slogu ilgtermiņā varētu neizturēt.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Rada draudus ne tikai Ukrainai, bet arī visai Eiropai.” Zelenskis Lukašenko nosauc par kara atbalstītāju un piemēro sankcijas
TV24
Atkal kaut ko sashēmojis: Putins mainījis drošības spēku komandvadības sistēmu
Viedoklis
“Putins tātad karos līdz galam. Līdz savam vai savas valsts galam” – Romāns Meļņiks par četriem kara gadiem
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.