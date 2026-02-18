Miera nebūs? Izlūkdienesti atklāj Putina patieso plānu – tam būs nepieciešami vēl vismaz divi gadi 0
Lai pilnībā okupētu Donbasu, Krievijai būtu nepieciešami vēl aptuveni divi gadi. Rietumu izlūkdienestu vērtējumi liecina, ka Kremlī šie aprēķini ir zināmi, un Vladimirs Putins esot gatavs turpināt karu tieši šādā scenārijā.
Par to raksta “The New York Times”, atsaucoties uz Rietumu izlūkdienestu avotiem. Viņi norāda, ka Putins ir pārliecināts, ka Krievija karā pret Ukrainu virzās uz uzvaru, pat ja tas prasa ilgāku laiku un milzīgus resursus.
Izdevums norāda, ka Putins uzskata, ka pat ja pilnīgas kontroles pār Donbasu nodibināšanai būs nepieciešami 18 mēneši vai pat divi gadi, katra kara diena viņam nāk par labu. Pastāvīgie uzbrukumi Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, raķešu un dronu triecieni dzīvojamajiem rajoniem, pēc Kremļa domām, pakāpeniski nogurdina Ukrainu un tās sabiedrotos.
Vienlaikus The New York Times uzsver, ka Krievijas ekonomika pēdējos mēnešos saskaras ar arvien nopietnākām problēmām, savukārt Donalds Tramps neatlaidīgi piedāvā Kremlim lielas investīcijas Krievijā, ja karš beigsies.
Šādos apstākļos daļa analītiķu pieļauj, ka Putins teorētiski varētu piekrist pamieram, ja tas nozīmētu būtisku politisko un ekonomisko tuvināšanos ASV, kā arī Ukrainas spēku atkāpšanos no atlikušajām Donbasa teritorijām. Tomēr šāds scenārijs pagaidām izskatās maz ticams.
Jau iepriekš vēstījām, ka Donbass Kremlim ir būtisks simbolisks mērķis jeb teritorija, ko Krievijas vara varētu pasniegt sabiedrībai kā “trofeju” pēc ilgstošā kara. Tajā pašā laikā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vairākkārt uzsvēris, ka Ukraina negrasās vienkārši atdot Donbasu agresorvalstij.
Zelenskis arī norādījis, ka pilnīga Donbasa okupācija Krievijai izmaksātu ārkārtīgi dārgi. Pēc viņa aplēsēm, tai būtu nepieciešami vēl aptuveni 800 tūkstoši karavīru un vismaz divi gadi intensīvu kauju. Pēc Ukrainas prezidenta domām, Krievijas ekonomika šādu slogu ilgtermiņā varētu neizturēt.