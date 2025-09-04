Kā var apvienot bērna laišanu skolā ar pilna laika darbu? Vecāki dalās ar saviem izdzīvošanas trikiem 0
Septembris daudziem vecākiem atnes ne tikai patīkamu satraukumu par bērnu skolas gaitām, bet arī praktiskus izaicinājumus. Sociālajos tīklos uzvirmojusi diskusija par to, kā vecāki spēj apvienot pilna laika darbu ar bērna laišanu skolā.
“Septembra jautājums: Kā var apvienot bērna laišanu 1. klasē ar 9.00 – 17.00 darbu? KĀ?!” Sociālo mediju platformā “X” vaicāja sporta žurnālists Jānis Celmiņš.
— Jānis Celmiņš™ (@JanisCelmins) September 3, 2025
Viņa jautājums raisīja plašāku diskusiju. Citi “X” lietotāji dalījās savās sajūtās, pieredzēs no pašu dzīves un ieteikumos. Kādam palīdz vecvecāki, kādam atkal auklītes, citam – patstāvīgi bērni.
Kāda sieviete norādīja, ka šī iemesla dēļ “bērnam jāiet dzīvesvietai tuvākajā skolā, lai pēc skolas pats varētu atnākt mājās.”
Pagarinātā grupa, pulciņi skolā un skolas apkārtnē, vecmāmiņas, elastīgs darba laiks, kooperējas ar citiem vecākiem. Kaut kā to posmu pārdzīvo.
— Astra C (@astrelita123) September 4, 2025
Iemācīt bērnam pašam no skolas nokļūt mājās. 7 gadi jau tomēr nav zīdainis. Iemācīt kaut ko vienkāršu uztaisīt ēst, kamēr vecāku nav. Paši visi tā uzaugām
— Luna 🇱🇻🇺🇦 (@MagnaLunaCarta) September 4, 2025
Citiem “X” lietotājiem ir šādi padomi!
Noalgot aukli, kas visu izdarīs tavā vietā.
— Suņu Jēkabs (@SunuJekabs) September 4, 2025
Paņem atvaļinājumu pirmās divas nedēļas un tālāk pagarinātā grupa. Īzī.
— Ar saviem putniem (@arsaviemputniem) September 3, 2025
Vecmāmiņas, pagarinātā grupa, aukle, viens no vecākiem strādā pusslodzi vai elastīgu laiku vismaz septembra sākumā. Nav viegli, jā! No 3.klases kļūs nedaudz vieglāk.
— Ieva Andersone (@Ieva_Andersone) September 3, 2025
Ja grib, visu var apvienot! To varu apgalvot, jo man bērns ar iet tagad 2.klase, esam divi vecāki, ka arī abi – virs ar sievu esam iekša līdz ausīm, maza biznesa – mums ir ziedu veikals!
— Mārtiņš Daniels🇱🇻 (@MartinsDaniels) September 3, 2025
Iemanīsies. Tā pat kā pilna laika studenti iemanās arī strādāt, kaut lekciju sarakstus ne reti saliek tā, lai izslēgtu darba iespējas (dažkārt šķiet, ka tīšuprāt).
— Moše Elons Šekelinskis (@knowhow881) September 3, 2025
Citi norāda, ka šis jautājums ir aktuāls katru gadu. Un, kā katru gadu – ar visu var tikt galā!
Jautājums, kurš uzdots katru gadu! Var.
— Normunds Lācis (@lacis_normunds) September 4, 2025
Nu tāpēc spāņiem ir siesta. Arī lai savāktu bērnus no skolas. Bet visi domā, ka viņi tikai guļ pa dienu.
— Inese F (@inese_f) September 4, 2025
Sarunājot ar darba devēju elastīgu pusdienlaiku..un desot pakaļ skolniekam.
— Krista (@zalskukainis) September 3, 2025
Labi,ja vēl līdz 17:00 ir vecāki kam darbs līdz 18:00 un iedomājies arī tādi,kas maiņās strādā – no 7:00 ir arī garās maiņas lidz 23:00 tad pēc tam gan brīvas dienas, bet tā pat tiek galā.. viegli nav, bet kas meklē tas atrod variantus, visi nevar strādāt valsts iestādēs …
— Es esmu FEJA (@Es_esmu_FEJA) September 3, 2025
Gluži tāpat kā to dara visi pārejie 🥹☺️
— Annija (@lovemurr22) September 4, 2025
Var. Un arī var ja ir trīs bērni. Un arī var ja katrs iet skolā, dejās,mūzikas skolā un vēl sporto. Un vēl var to visu darot skolu beigt ar atzinību par labām sekmēm. Jo vairāk data, jo vairāk var paveikt. Arī vecākiem atliek laika hobijam un sabiediskajam darbam 🙂
— Mareks Mamajs (@MareksMamajs) September 4, 2025