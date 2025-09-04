#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Shutterstock

Kā var apvienot bērna laišanu skolā ar pilna laika darbu? Vecāki dalās ar saviem izdzīvošanas trikiem 0

LA.LV
12:57, 4. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Septembris daudziem vecākiem atnes ne tikai patīkamu satraukumu par bērnu skolas gaitām, bet arī praktiskus izaicinājumus. Sociālajos tīklos uzvirmojusi diskusija par to, kā vecāki spēj apvienot pilna laika darbu ar bērna laišanu skolā.

“Septembra jautājums: Kā var apvienot bērna laišanu 1. klasē ar 9.00 – 17.00 darbu? KĀ?!” Sociālo mediju platformā “X” vaicāja sporta žurnālists Jānis Celmiņš.

Viņa jautājums raisīja plašāku diskusiju. Citi “X” lietotāji dalījās savās sajūtās, pieredzēs no pašu dzīves un ieteikumos. Kādam palīdz vecvecāki, kādam atkal auklītes, citam – patstāvīgi bērni.

Kāda sieviete norādīja, ka šī iemesla dēļ “bērnam jāiet dzīvesvietai tuvākajā skolā, lai pēc skolas pats varētu atnākt mājās.”

Citiem “X” lietotājiem ir šādi padomi!

Citi norāda, ka šis jautājums ir aktuāls katru gadu. Un, kā katru gadu – ar visu var tikt galā!

