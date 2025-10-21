FOTO: Pexels/ LA.LV

FOTO. Sieviete dalījusies ar foto, kurā redzams apbrīnas vērts mākslas gabals uz automašīnas loga; "mākslinieks" ir ļoti neparasts

15:24, 21. oktobris 2025
Sieviete platformā “Threads” dalījusies ar attēlu, kurā redzama, kā pati to nosaukusi, “aukstuma māksliņa”.

Ekrānšāviņš/ “Threads” @hellounda

Beatrise norāda, ka tas būtu viņas iemesls, lai kaut ko kavētu, jo viņa nespētu no stikla noskrāpēt šādu skaistumu. Sabīne, kas dalījusies ar skaisto šedevru, norāda, ka tas palicis neskarts.

Arī citi soctīklotāji ir sajūsmā:

“Pārspēj visus “Pinterestus”. 🤩”

“Wow, pirmo reizi šādu redzu. Burvīga māksla.”

“Šis gan ir iespaidīgi! ❄️🤩”

