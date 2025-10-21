“Šī baktērija dzīvo tavā dušas klausulē, krānos, kondicionieros!” Rozentāle brīdina, ka slimnīcās ir pirmie infekcijas slimnieki 0

13:14, 21. oktobris 2025
Latvijā atkal reģistrēti vairāki saslimšanas gadījumi ar leģionāru slimību. Kā varam sevi pasargāt? Par to TV24 raidījumā „Dienas personība ar Veltu Puriņu” stāsta RSU profesore, RAKUS stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” galvenā ārste Baiba Rozentāle.

Legioneloze jeb leģionāru slimība ir Legionella baktērijas izraisīta infekcijas slimība, kas izpaužas kā smaga pneimonija. Slimība sākas strauji, temperatūrai paaugstinoties līdz 39-40,5 grādiem, ar galvassāpēm un muskuļu sāpēm, kam pievienojas sauss klepus, sāpes krūtīs, elpošanas traucējumi.

Lai gan Latvijā cilvēkiem, kuri ar to inficējušies, saslimšana, pēc infektoloģes Rozentāles teiktā, noris salīdzinoši vieglā formā, ikviens var parūpēties pats par sevi, lai līdz slimības gultai nenonāktu. Kas jādara? “Legionellām nepatīk vairoties tur, kur ūdens temperatūra ir līdz 20 grādiem un karstāka par 50 grādiem,” skaidro infektoloģe.

Šīm baktērijām patīkot “dzīvot” dušas klausulēs, kondicionieros, krānu sietiņos un izplatīties ar sīkiem aerosola pilieniem. Tāpēc, atgriežoties mājās pēc ilgākas prombūtnes, svarīgi vismaz 5 minūtes notecināt ūdeni – gan karsto, gan auksto.

Tādā veidā varam sevi pasargāt no saslimšanas. Pretējā gadījumā iespēja saslimt var rasties pavisam vienkārši: attaisot dušas klausuli, ūdens atlec un legionellas, ja tās savairojušās dušas klausulē, iekļūst plaušās un izraisa pneimoniju.

Ārste gan mierina, ka lielākoties saslimšana, noris vieglā formā un 3-4 dienu laikā cilvēks ir atpakaļ ierindā, taču ir gadījumi, kad slimo pat vairākus mēnešus un diemžēl arī mirst.

