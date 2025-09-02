#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Publicitātes foto

1.– 6. klašu skolēniem skolā aizliegts lietot mobilos tālruņus – bērni jauno kārtību vērtē pretrunīgi, bet skolotāji… 0

LA.LV
19:51, 2. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Šī mācību gada būtiskākās pārmaiņas saistītas ar grozījumiem Izglītības likumā – skolās 1. līdz 6. klašu audzēkņiem būs aizliegts lietot mobilos tālruņus, izņemot gadījumus, kad to nepieciešams izmantot mācību procesā. Izmaiņu mērķis ir mazināt viedierīču negatīvo ietekmi uz bērniem, vēsta 360TV Ziņas.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Viena neparasta detaļa Melānijas Trampas vēstulē Putinam raisa mežonīgas spekulācijas
Krimināls
VIDEO. Tieši pirms pirmā septembra kanalizācijas akā atrod mammu ar divām meitiņām: ir spekulācijas par baisu noziegumu 13
Veselam
Kam tas ir kaitīgs? Eksperti nosaukuši trīs cilvēku grupas, kurām vajadzētu izvairīties no skābā krējuma
Lasīt citas ziņas

Paši skolēni šo jauno kārtību vērtē pretrunīgi. Daļa norāda, ka aizliegums viņiem šķiet neērts, jo nebūs iespējams brīvi sazināties ar vecākiem vai piekļūt e-klasei. Skolēni atzīst, ka līdz šim telefoni starpbrīžos palīdzējuši aizpildīt laiku vai sekot līdzi stundu sarakstam. Vairāki audzēkņi arī pauduši neizpratni, kāpēc ierobežojums noteikts tieši jaunākajām klasēm, bet vecāko klašu skolēniem tas nav piemērots.

Vienlaikus citi bērni atzīst, ka aizliegums varētu palīdzēt vairāk koncentrēties mācību stundām un pavadīt laiku aktīvāk, nevis telefonos. Viņuprāt, ierobežojums skolā gan varētu šķist apgrūtinošs, tomēr pēc stundām mājās telefonus izmantot joprojām būs iespējams.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV prezidenta Donalda Trampa sacītais par Putinu nepārsteidz! Šos vārdus viņš jau vienreiz teica…
Kokteilis
Ja sieviete tevi patiesi mīl, viņa regulāri teiks šīs 4 lietas
100 miljoni demogrāfijai, 35 miljoni skolām un 14 miljoni hospisam – bet kur ņems naudu?

Skolotāji pret jauno kārtību izturas pozitīvi. Pedagogi uzsver, ka tas atvieglos viņu darbu, jo bērniem būs mazāk uzmanības novērsēju. Pēc skolotāju domām, telefoni nereti kavējuši skolēnu spēju koncentrēties un strādāt stundās, tāpēc aizliegums uzlabos gan disciplīnu, gan mācību kvalitāti. Kā norāda viena no aptaujātajām skolotājām, šis ir labs un apsveicams lēmums, kas palīdzēs skolēniem vairāk sarunāties un sadarboties savā starpā. Viņa piebilst, ka saziņai ar vecākiem skolēniem vienmēr būs pieejams klases audzinātājs vai citi pedagogi.

Svarīgi gan, ka aizliegums nav absolūts – skolām dota rīcības brīvība noteikt izņēmumus, tāpēc atsevišķās izglītības iestādēs var būt atšķirīga kārtība. Tāpat likums neaizliedz izmantot viedpulksteņus, kas var kalpot kā saziņas līdzeklis ar vecākiem. Pedagogi uzsver, ka lielākā daļa bērnu bažas, visticamāk, saistītas ar neziņu par gaidāmajām pārmaiņām, jo ikdienā skolēni daudz laika pavada sportojot vai rotaļājoties arī bez telefoniem.

VIDEO:

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Bērni skolā grib ēst, bet maksāšanas sistēma uzkārusies. Norādītais gaidīšanas laiks – 2 līdz 4 stundas
Vasarā bērni zaudē līdz pat 3 mēnešiem zināšanu; kā palīdzēt bērniem ātrāk pierast pie skolas režīma pēc brīvlaika?
“Vēl mazliet, un varēsiet dzīvē darīt to, ko patiešām vēlaties!” Slavenības sveic sabiedrību Zinību dienā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.