Foto: Ekrānuzņēmums no “X”;@RudensLapaVeeja

“Šis tiešām ir droši?” Kāda nama balkoni Juglā draud uzkrist uz iedzīvotāju galvām – Rīgas dome reaģē 0

LA.LV
13:25, 21. oktobris 2025
Stāsti

Kāda iedzīvotāja sociālo mediju platformā “X” publicējusi satraucošu skatu ar kādu namu Juglā. Sieviete vērsusi Rīgas domes uzmanību uz nama balkoniem, kas tā vien draud sabrukt.

Sieviete raksta: “Juglā gaidīju autobusu un nejauši pavērsu skatienu augšup. Man būtu bail paskatīties tāda balkona virzienā, kur nu vēl uz tāda iziet un kaut ko nolikt! @RigasDome, šis tiešām ir droši? Ja nu krīt tas balkons. Dzīvokļa īpašnieks pats būs vainīgs?”

Pēc Rīgas domes pārstāvju lūgumu sieviete atklāj, ka konkrētais nams atrodas Malienas ielā 78.

Cilvēki iesaistījās diskusijā pie šī ieraksta.

Kāds platformas “X” lietotājs dalījās nesenā pieredzē: “Šāda tipa balkona “remonts” (lasi – aizsmērēt apakšu + nokalt/uzliet augšu) apsaimniekotājam izmaksā ap 2k par balkonu. Darbi tiek veikti atbilstoši steidzamībai un uzkrātajam remontu budžetam… ļaušu minēt, cik viegli ir “sakasīt” 10-20-30k balkoniem.”

Kā norādīja Rīgas domes pārstāvji, pateicoties publicētajam iedzīvotājas attēlam sociālajos tīklos, tuvākajā laikā būvinspektori veiks pārbaudi konkrētajā namā.

“Par ēku un to konstrukciju tehnisko stāvokli atbildīgi ir ēkas īpašnieki. Tomēr, kad tiek saņemta informācija par tehniskā stāvokļa problēmām kādā ēkā, pašvaldības būvinspektori veic pārbaudes, un, konstatējot bīstamību, uzdod īpašniekiem to novērst vai veikt tehnisko apsekošanu. Šo ēku drīzumā inspektori pārbaudīs.”

