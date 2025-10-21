“Nav kur paslēpties.” Nāves salas Dņeprā: tūkstošiem Putina karavīru iesprostoti un mirst badā 0

14:23, 21. oktobris 2025
Tūkstošiem Putina karavīru ir iestrēguši un mirst badā uz salām Dņepras upē, pēc tam, kad viņi tika atdalīti no pārējām Krievijas vienībām, vēsta medijs “Daily Mail“.

Tiek uzskatīts, ka līdz pat 5 000 Krievijas karavīru ir gājuši bojā šajā “nāves zonā” – purvainā saliņā uz dienvidiem no Hersonas.

Kopš Ukrainas spēki 2022. gada novembrī atbrīvoja šo dienvidu pilsētu, upe ir veidojusi jaunu frontes līniju. Tās labais krasts ir Ukrainas kontrolē, savukārt zemā, applūstošā kreisā krasta daļa joprojām atrodas Krievijas kontrolē.

Nepārtraukti dronu lidojumi, artilērijas sadursmes un nakts reidi ir pārvērtuši šo apgabalu par vienu no kara bīstamākajām kaujas zonām. No paaugstinātām pozīcijām gar labā krasta līniju Ukrainas karavīri vēro iesprostotos krievus no augšas, virzot bezpilota lidaparātu triecienus un artilērijas uguni uz atklātajām saliņām.

Krievu karavīriem nav kur slēpties, un viņi tiek iznīcināti Ukrainas triecienos.

Ukrainas izlūkdienests lēš, ka kopš janvāra ir gājuši bojā 5 100 krievu karavīru, un tiek ziņots par karavīriem, kas nomiruši badā sakarā ar piegāžu trūkumu.

“Šī teritorija ir Krievijas nāves zona,” laikrakstam “The Telegraph” sacīja Ukrainas 30. jūras kājnieku korpusa pulkvedis Oleksandrs Zavtonovs. “Nav kur paslēpties.”

“Gūstekņi, kurus mūsu karavīri nesen paņēma salās, stāstīja par to, ka viņiem nav iespējams piegādāt pārtiku un dzeramo ūdeni,” piebilda pulkvedis Zavtonovs. “Viņiem jādzer ūdens no upes.”

Tērpušies pagaidu kamuflāžas tērpā, kas izgatavots no niedrēm un dubļiem, viņi guļ zemu ūdenī, cerot, ka izdosies noslēpt viņu bēgšanu atpakaļ uz Krievijas kontrolēto teritoriju. Taču Ukrainas karavīri izseko katru viņu kustību.

Ukrainas Drošības un sadarbības centra analītiskās nodaļas vadītāja Oksana Kuzana sacīja: “Krievijas militārajām vienībām, kas palikušas Dņepras deltas salās, ir nopietnas problēmas ar pārtiku, munīciju un rotācijām.”

