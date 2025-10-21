“Neredzu iespēju turpināt darbu vidē, kurā nevalda uzticēšanās.” Lietuvas aizsardzības ministre atkāpsies no amata 0
Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene otrdien paziņoja par nodomu atkāpties no amata.
“Esmu jau uzrakstījusi demisijas vēstuli, un šodien to pārrunāšu ar prezidentu,” ministre teica žurnālistiem Lietuvas parlamentā.
“Šobrīd neredzu iemeslu, kas varētu mainīt manu lēmumu. Tā ir politika – premjerministra un partijas vadītāja uzticība būtībā nosaka, vai jūs var deleģēt konkrēta amata veikšanai,” viņa paskaidroja.
Viņa sacīja, ka atkāpties no amata viņa nolēmusi pirmdien, bet pirms publiska paziņojuma vēlējās informēt savu komandu.
Šakaliene piebilda, ka vienīgais iemesls, kāpēc viņa apsvēra iespēju palikt amatā, bija “nodrošināt, lai mūsu valsts aizsardzība tiktu pienācīgi finansēta un mūsu aizsardzības spējas tiktu uzlabotas pēc iespējas ātrāk”.
Ministre sacīja, ka vēlējusies tikties ar Nausēdu, jo prezidents ir iesaistīts ministru iecelšanā un atbrīvošanā.
“Es noteikti runāšu ar prezidentu un paskaidrošu savus iemeslus,” sacīja sociāldemokrāte.
Premjerministres Ingas Ruginienes neapmierinātību pagājušajā nedēļā izraisīja Aizsardzības ministrijā notikusī neoficiāla tikšanās ar influenceriem un žurnālistiem, kurā ministrijas amatpersonas teikušas, ka nākamgad aizsardzības finansējums būs mazāks, nekā norādīts valsts budžeta projektā. Šakaliene apgalvoja, ka neesot zinājusi par šo tikšanos, jo bijusi ārzemēs.
Lietuvā valdošās Sociāldemokrātu partijas pagaidu priekšsēdētājs Mindaugs Sinkevičs ministrijā notikušo sanāksmi nodēvēja par “dīvainu žanru”. Gan Sinkevičs, gan Ruguniene paziņoja ka netic savas partijas biedres skaidrojumam, ka nav zinājusi par tikšanos.
Ruginiene žurnālistiem teica, ka lēmumā par Šakalienes darba turpināšanu valdībā liela nozīme būs valsts prezidenta Gitana Nausēdas viedoklim.
Pirmdien Ruginiene paziņoja, ka atbildību par aizsardzības rūpniecību nodod Ekonomikas un inovāciju ministrijai, kā arī Finanšu ministrijai, jo nepietiekami uzticas aizsardzības ministrei.
Lietuvas Seimā valdības iesniegtais budžeta projekts paredz, ka nākamgad valsts aizsardzībai tiks tērēti 4,79 miljardi eiro jeb 5,38% no iekšzemes kopprodukta.
Šakaliene darbu aizsardzības ministres amatā sāka pērn decembrī, kad pēc Seima vēlēšanām valdību izveidoja sociāldemokrāts Gintauts Palucks. Viņa amatu saglabāja, kad vasaras beigās jauno valdību sāka veidot Ruginiene.
Ja Šakaliene atkāpsies, nepilna mēneša laikā pēc apstiprināšanas Ruginienes valdību būs atstājuši jau divi ministri. Nedēļu pēc apstiprināšanas oktobra sākumā amatu atstāja populistiskās partijas “Nemunas rītausma” izvirzītais kultūras ministrs Ignots Adomavičs.