13:40, 21. oktobris 2025
Rīgā sākušies Nacionālās apvienības (NA) politiķu rosinātie nelegālo migrantu ķeršanas reidi. Kā informēja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), tā nebūšot vienas dienas akcija, bet gan regulārs un sistemātisks darbs. Viņš aicināja rīdziniekus, kuriem ir informācija vai aizdomas par nelegālo migrantu pulcēšanas vietām, ziņot par tām Rīgas Pašvaldības policijai.

Viņa ieskatā, ir jāpanāk situācija, ka visi migranti, kas iebrauc Latvijā, pēc tam arī izbrauc. Ja atbraucot strādnieks, tad pēc darba veikšanas tam jābrauc prom, bet, ja atbrauc students, kurš pēc kāda laika pārtrauc mācības, viņam ir jābrauc prom, sprieda politiķis.

“Ziniet, vārds reidi man īsti nepatīk, bet skaidrs, ka ir jābūt kontrolei, kas uzmana nelegālo migrāciju. Viens ir tas, ka daudzi ierodas no austrumiem un šķērso nelegāli robežu, bet daudzi iebrauc arī no Eiropas valstīm. Ja gadījumā šiem cilvēkiem nav likumīga pamata atrasties mūsu valstī, tad attiecīgi viņi ir jāizraida,” šādi par šo tēmu TV24 raidījumā “Ziņu TOP” izteicās Ainārs Šlesers, partijas “Latvija pirmajā vietā” valdes priekšsēdētājs, Rīgas domes deputāts.

Latvija pirmajā vietā vienmēr ir definējusi, ka mēs atbalstām legālo migrāciju – ir jāpiesaista ārvalstu studenti, medicīnas eksports – kad brauc uz Latviju cilvēki ārstēties, tērēt savu naudu šeit; vienlaikus mums jāatbalsta arī augstas klases speciālistu piesaiste, piemēram, IT biznesā, kā to dara Lietuva, jo šie cilvēki strādā un maksā lielus nodokļus. Bet runa ir par legālo darbaspēku, akcentē politiķis.

Nianse, kurā viņš piekrīt Ratniekam, ir tā, ka pret nelegālo imigrāciju ir jācīnās: “Rīgas pašvaldības policijai ir cieši jāsadarbojas ar Valsts policiju un jādara viss, lai Latvijā nebūtu nelegālo migrantu. Viņi mums nav vajadzīgi!”

“Ja gadījumā kāds atbrauc un strādā likumīgi, ja viņš mācās un kaut kur piestrādā, tā ir viena lieta. Bet, ja atbrauc un te tiek veidoti kaut kādi noziedzīgi grupējumi, notiek noziedzība, izvarošanas, kas, paldies Dievam, pie mums vēl nav. Bet mēs redzam, kā notiek Skandināvijā, jo iepriekš viņi bija ļoti atvērti, pieņemot bēgļus no trešajām pasaules valstīm,” par draudiem brīdina politiķis.

Arī Šlesers norāda uz acīmredzamo: “Viņu tagad tur ir tik daudz! Tas, ka viņus mēģina sākumā sūtīt uz reģioniem, tad beigās viņi tāpat visi sabrauc uz galvaspilsētām un dzīvo pilsētas centrā, kur šī noziedzība ir vislielākā! Jā – legālai migrācijai, nē – nelegālai migrācijai!” rezumē Šlesers.

