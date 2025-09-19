Kad pārstāsi noliegt acīmredzamo, viss sāks uzlaboties. Dienas horoskops 20. septembrim 0
Auns
Ir pienācis laiks ķerties klāt lietai, ko jau sen atliki. Vairs nav nekādu nopietnu iemeslu vilcināties, tāpēc gatavojies strādāt bez atelpas. Palīgi neparādīsies uzreiz, bet tas pat ir labi – varēsi izdarīt lielāko daļu darba tā, kā pats uzskati par pareizu. Auni, kas ir priekšnieka lomā, var saskarties ar konfliktiem ar padotajiem: prasības būs augstas, bet norādījumi – pretrunīgi. Toties Auni, kas ir izpildītāju lomā, spēs pierādīt, ka ir pilnīgi neaizvietojami.
Vērsis
Tevi pamatīgi kaitinās sīku darbiņu virkne un vajadzība uzturēt attiecības ar cilvēkiem, kuri tevi nesaprot un neatbalsta. Nāksies bieži vien ziedot savus principus “kopējā labuma” vārdā, lai gan tev vēl nav pat īsti skaidrs, kas tas vispār ir. Būs grūti saprast, kurš patiešām ir tavā pusē un kurš tikai izliekas – visi runā gandrīz to pašu, tikai nianses atšķiras. Un tieši tās nianses ir svarīgas. Paļaujies uz savu iekšējo balsi, lai izvairītos no pilnīga apjukuma.
Dvīņi
Tevi sagaida diezgan nepatīkams ceļojums. Jau no paša sākuma tu neko labu no tā negaidīsi, bet realitātē viss izvērtīsies vēl sliktāk, nekā biji iedomājies. Nav ieteicams doties ceļā vienatnē – labāk paņem līdzi kādu, kas varēs tevi morāli atbalstīt grūtā brīdī. Ar ceļojumu saistītie izdevumi būs ļoti lieli. Iespējama arī svarīgu dokumentu pazaudēšana. Dvīņiem, kuri pavadīs dienu mājās, vispirms būs nedaudz garlaicīgi, bet tad viņi atradīs sev noderīgu un mēreni aizraujošu nodarbi. Viņiem izdosies arī atrisināt nelielus strīdus tuvinieku starpā.
Vēzis
Tev radīsies vēlme atgriezties pagātnē – atsākt kādu pamestu projektu, atjaunot vecas saites, atgriezt senus draugus. Pats par sevi tas nebūtu slikti, ja vien tas nebūtu mēģinājums aizbēgt no pārmaiņām, kuras tuvojas. Diemžēl, pārmaiņas tik un tā tevi atradīs. Labāk tagad fokusēties uz jaunas stratēģijas un plāna izstrādi – ko un kā tu darīsi turpmāk. Kad tev būs vismaz aptuvens rīcības plāns, tad arī sabiedrotie parādīsies.
Lauva
Šī diena nesīs tev nepatīkamu atklājumu personiskajā dzīvē. Patiesība, ar kuru nāksies sastapties, tevi neiepriecinās. Taču pēc neliela pārdzīvojuma tu sāksi domāt, ko darīt tālāk – un, par pārsteigumu sev pašam, ātri vien atradīsi vairākus labus risinājumus. Vari paļauties uz savu intuīciju – tā ir ļoti asa. Spēja ātri izprast citu motīvus un nodomus ļoti palīdzēs saskarsmē ar mazpazīstamiem cilvēkiem.
Jaunava
Notikumi šodien var šķist nesakarīgi un negaidīti, taču, ja iedziļināsies, atradīsi gan cēloņus, gan sekas. Patiesībā tev nāksies atzīt, ka arī pats esi kaut kur vainīgs. Tas būs dienas grūtākais brīdis. Kad pārstāsi noliegt acīmredzamo, viss sāks uzlaboties. Tevi uzslavēs un atbalstīs. Uzticies tiem, kam sirds saka uzticēties – šoreiz tas ir pareizi.
Svari
Šodien tu vari sākt nožēlot kļūdas, ko agrāk esi pieļāvis. Tagad, kad jāsastopas ar sekām, kļūst redzams, cik nopietnas šīs kļūdas patiesībā bija. Mēģini uztvert šo dzīves mācību mierīgi – pārāk pārdzīvojot neko nemainīsi. Atrodi laiku sarunām ar cilvēkiem, kuru pieredzei un viedokļiem tu uzticies. Šī diena ir piemērota, lai mācītos no gudrajiem un sekotu viņu piemēram. Viņu ietekmē tu pats kļūsi labāks.
Skorpions
20. septembrī tu vari justies nomākts – tevi kaitinās gan citi, gan tu pats. Nav īsti skaidrs, pie kā meklēt mierinājumu – tevi vairāk kritizē, nekā atbalsta. Pat tie, kas agrāk slavēja tavu veikumu, tagad skatās ar skepsi. Pameklē optimismu sevī – tas noteikti tur ir. Ar citu atbalstīšanu šodien neveiksies, bet tas arī nav obligāti – vari koncentrēties uz savām lietām.
Strēlnieks
Šodien tu negribot izjauksi mieru, lai gan pats to nemaz nevēlies. Tu labprātāk pavadītu dienu mierīgi un darītu savas lietas. Diemžēl, tev tas nesanāks – būs daudz steigas, neparedzētu situāciju un pārpratumu. Kāds tev ļoti nepatīkams cilvēks būs satraukts par taviem panākumiem un mēģinās traucēt – uzmest šķēršļus. Šo bīstamo rīcību vajag pamanīt laikus un apturēt.
Mežāzis
Vēlāk tu ar lepnumu atcerēsies šodienas notikumus. Šobrīd, kad apstākļi nav viegli, tu rīkojies gudri un cieņpilni – par to noteikti iegūsi apkārtējo cieņu un pat apbrīnu. Jā, tava veiksme var izraisīt dusmas ienaidniekos, bet tev nav jāuztraucas – viņu darbībām nebūs nekādas ietekmes. Šī diena ļoti piemērota lieliem dzīves lēmumiem un svarīgām pārmaiņām. Tu beidzot esi gatavs pieņemt lēmumu, kuru sevī esi pārdomājis jau vairākus mēnešus.
Ūdensvīrs
Šī diena atnesīs tev labas ziņas un informāciju, kas palīdzēs atrisināt vairākus svarīgus jautājumus. Atceries – nav laika vilcināties; jo ātrāk rīkosies, jo labāk. Tev nāksies uzņemties atbildību par citiem, vadīt cilvēkus, kurus pats līdz šim uzskatīji par pieredzējušākiem. Tas nebūs viegli – daudz uztraukumu, bet pārsvarā nepamatotu. Vari iepirkties – īpaši labi pirkt košu, svinīgu apģērbu: tas drīz noderēs. Neliela figūriņa vai rotaļlieta, ko šodien nopirksi vai saņemsi dāvanā, kļūs par tavu talismanu.
Zivis
Tu esi visai neapskaužamā situācijā. Mēģinot būt miera uzturētājs cīņā starp spēcīgām pusēm, esi sev radījis ietekmīgus pretiniekus. Tagad jau ir par vēlu skaidrot, ka gribēji kā labāk – tev vienkārši neviens neticēs. Atliek tikai saglabāt pašcieņu un aizstāvēt savas intereses – iespēja gūt panākumus vēl pastāv. Tev noderēs spēja pastāvēt uz savu viedokli, ignorēt provokācijas un pretoties viltīgām manipulācijām. Būs mēģinājumi tevi dezinformēt, tāpēc pārbaudi visus saņemtos faktus.