Nepazaudē ticību tam, ko dari. Nedēļas horoskops no 15. līdz 21. septembrim 0
Auns
Nedēļas sākumu ieteicams izmantot pārdomātai gatavošanās fāzei gaidāmajām izlēmīgajām darbībām. Pirmdien izvairies sekot cilvēkiem ar neprātīgām iecerēm un neļaujies avantūrām, kas balstītas uz tukšiem solījumiem. Piektdien īpaši veiksmīga būs kopīga radoša sadarbība, tomēr labāk nepavadīt pārāk daudz laika trokšņainā sabiedrībā.
Vērsis
Šonedēļ iespējams noslēgt līgumu, kas izrādīsies daudzsološs dažādās jomās un var nest būtiskas pārmaiņas tavā dzīvē. Ja vēlēsies, spēsi maksimāli izmantot tādas īpašības kā veselīgs saprāts un pārliecība par saviem spēkiem, noderēs arī pārliecināšanas prasme. Noteikti ieklausies savā intuīcijā.
Dvīņi
Tava enerģija un neatlaidība atstās spēcīgu iespaidu uz ikvienu, ar kuru nonāksi kontaktā. Tieksme izcelties var aizvest tevi pie sen lolota mērķa, un sapņi var piepildīties pavisam negaidīti. Vadība novērtēs tavu talantu un nozīmīgumu, tādēļ iespējams algas paaugstinājums. Arī mājās valdīs lielāks komforts un mājīgums.
Vēzis
Tuvākajās dienās sarunās būs svarīgi ne tikai pašam izteikties, bet arī ieklausīties sarunu biedra pamatotos argumentos. Noskaņojies uz sadarbību ar kolēģiem un partneriem, nevis uz konfrontāciju. Neaizraujies ar stereotipiem, kas var traucēt taviem plāniem. Nepieļauj, lai bailes vai vainas sajūta kavētu iecerēto. Domā par nākotni, neiestrēgsti pagātnē.
Lauva
Nedēļas pirmā puse, visticamāk, paies steigā darbā un mājas rūpēs. Sākot no ceturtdienas, nāksies daudz un cītīgi strādāt, sakārtojot lielu uzkrāto materiālu. Lai gan process no malas nešķitīs īpaši aizraujošs, tev tas būs interesants un iedvesmojošs, un rezultāts būs gan pārsteidzošs, gan ienesīgs.
Jaunava
Nepazaudē ticību tam, ko dari. Daudzi plāni būs jāpārskata no pamatiem, taču tas pat nāks par labu. Svarīgi izvēlēties pareizu stratēģiju un taktiku attiecībās ar cilvēkiem. Darbā var pieaugt spriedze lielā uzdevumu apjoma dēļ. Esi uzmanīgs – svarīgas ir ne tikai galvenās lietas, bet arī detaļas.
Svari
Šonedēļ ir īstais brīdis pievērsties personīgām lietām, jo netrūks iespēju, drosmes un apņēmības. Tie, kas vēlas nostiprināt pārliecību par sevi, to arī spēs. Laime ir pavisam tuvu – atliek tikai tai noticēt. Esi aktīvs, sadarbojies ar partneriem, slēdz darījumus un veido jaunus kontaktus, taču atceries, ka kolēģu un draugu vēlmes ir tikpat svarīgas kā tavas.
Skorpions
Šonedēļ tevi sagaida daudz notikumu – tikšanās, jauni kontakti un patīkami jaunumi no draugiem. Sajutīsi enerģijas pieplūdumu, un ar nelielu piepūli varēsi viegli sasniegt panākumu virsotni. Tava rosība īpaši izcelsies uz apkārtējo gausuma fona, un pastāv iespēja, ka saņemsi paaugstinājumu amatā. Piektdien būsi īpaši labā formā un paveiksi divtik daudz, nekā iepriekš iecerēji.
Strēlnieks
Ir pienācis laiks padomāt, kādu vēlies redzēt tuvāko nākotni. Iespējams, ka šonedēļ radīsies varianti, kā pietuvoties sapnim par pāris soļiem. Risināsi uzkrātās lietas, ir īstais brīdis nostiprināt savas profesionālās pozīcijas. Iespējama sadarbība ar cilvēkiem, par kuriem nekad neesi domājis kā par biznesa partneriem vai draugiem. Vēloties atstāt labu iespaidu, esi punktuāls.
Mežāzis
Šonedēļ būsi pilns enerģijas un gatavs jaunām avantūrām, bet atceries, ka tava brīvība beidzas tur, kur sākas cita cilvēka brīvība. Mēģinājums rīkoties tikai pēc saviem ieskatiem ātri izraisīs nopietnu konfliktu. Trešdien esi uzmanīgāks izteikumos. Brīvdienās gaidi ziņas no tālākiem radiem vai draugiem – tās var palīdzēt atrisināt kādu svarīgu problēmu.
Ūdensvīrs
Kardinālas un vienlaikus pozitīvas pārmaiņas būs atkarīgas no tavas spējas pienācīgi parādīt savus talantus un iet uz kompromisu. Nedēļas pirmajās dienās galvenais būs uzturēt lietas stabilā līmenī un rīkoties tikai tad, ja tas patiešām vajadzīgs. Tuvojoties nedēļas nogalei, sajutīsi jaunu enerģijas pieplūdumu – it kā atvērtos “otra elpa”.
Zivis
Šonedēļ tev īpaši svarīgi būs sajust savu neatkarību. Iespējami strīdi un diskusijas – centies nepārkliegt oponentu, bet gan uzklausīt un pamatoti iebilst. Tas atstās lielāku iespaidu uz apkārtējiem, un, iespējams, tu dzirdēsi ko patiešām interesantu.