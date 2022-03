Foto: Edijs Pālens/LETA

Kāds ir degvielas cenu lēciena izskaidrojums? Ieteikt







Zigfrīds Dzedulis, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Valsts pārvaldes iestādēs neviens nespēj atbildēt, kāpēc Latvijā strauji cēlušās degvielas cenas.

Vakar Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē uzaicinātais Konkurences padomes (KP) priekšsēdētāja vietnieks Jānis Račko atzina, ka pagaidām tam neesot nekāda izskaidrojuma. Jā, varot pieļaut, ka Krievijas iebrukums un tās izraisītais karš Ukrainā izraisījis naftas cenu kāpumu un satricinājumu arī degvielas tirgū, ievērojot degvielas importu no Krievijas. Bet nekad agrāk gan neesot bijis novērots, ka naftas cenu kāpuma ietekmē uzreiz tik strauji celtos arī degvielas cenas.

Aprīlī KP cerot saņemt atbildes no degvielas mazumtirgotājiem un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas. Bet noslēguma ziņojums par to, kas ietekmējis degvielas cenu celšanos, būšot gatavs maijā vai jūnijā.

Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieks enerģētikas lietās Edijs Šaicāns domā, ka degvielas mazumtirgotājiem nemaz neesot pārāk daudz iespēju samazināt cenu. To viņi varot, vienīgi samazinot degvielas uzpildes staciju uzturēšanas izdevumus vai iepērkot degvielu no vairumtirgotājiem par mazāku cenu.

Pēc EM datiem, no Krievijas ievesto naftas produktu īpatsvars it kā nešķiet liels. Bet no Lietuvas un Somijas ievestā degviela tāpat tiek iegūta no Krievijas naftas. Abu valstu naftas produktu pārstrādātāji gan ir paziņojuši, ka pašlaik meklējot iespējas atteikties no Krievijas naftas piegādēm. Tādas iespējas esot, tāpēc ka lielas naftas atradnes ir, piemēram, Venecuēlā un Irānā. Atceļot tām noteiktās starptautiskās sankcijas, abas spētu strauji kāpināt naftas ieguvi.

EM pārstāvis atklāj, ka, piemēram, 2011. gadā naftas cenas biržā bijušas pat augstākas nekā pašlaik. Bet to ietekmē degvielas mazumtirdzniecības cenas nav tik strauji cēlušās. Turklāt degvielas cena atkarīga ne tikai no biržas cenām, bet arī no valūtas kursa svārstībām Krievijas izraisītā kara ietekmē. Toties pašlaik, kad naftas cenas biržā nav visaugstākās, degvielas mazumtirdzniecības cenas ir uzkāpušas augstāk nekā jebkad agrāk.

Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvis Ojārs Karčevskis apgalvo, ka maldīgi esot uzskatīt, ka agrāk iepirktais degvielas daudzums vienmēr bijis par zemāku cenu nekā tas, kas iepirkts nesen. Šī gada 8. martā, kad pasaulē cenas sasniedza visaug­stāko punktu, arī Latvijā tās bija visaugstākās. Savukārt 9. martā, cenām samazinoties visur, tās samazinājušās arī Latvijā.

Zemnieku saeimas pārstāvis Mārtiņš Trons pauda satraukumu par to, ka jau no 1. aprīļa palielināsies cena dīzeļdegvielai – gan lauksaimniecībā izmantotajai, gan pārējai. Vēl lielāku satraukumu rada tas, ka cena varētu celties vēl uz biodegvielas piejaukuma rēķina. Viņaprāt, piejaukums būtu steigšus atceļams.

Latvijas Biodegvielas un bioenerģijas asociācijas pārstāvis Indulis Stikāns saka, ka līgumi par biodegvielas piejaukumu dīzeļdegvielai un benzīnam jau esot noslēgti visam gadam, tāpēc tos nevarot lauzt. Ja būtu jāatsakās no šīs piedevas 7 līdz 10% apmērā, tad būtu jāatrod tai aizstājējs. EM pārstāvis Edijs Šaicāns atzīst, ka neesot pārliecināts, vai šī biodegvielas piejaukuma atcelšana varētu samazināt dīzeļdegvielas cenu, drīzāk tā varētu celties.