“Sākās straujāka bremzēšana un radās sajūta, ka…” pasažieris, kurš atradās lidmašīnā, kas Viļņā noslīdēja no skrejceļa, atklāj notikušā detaļas 0
Trešdien Viļņas lidosta atkal cieta traucējumus, taču šoreiz ne jau Baltkrievijas kontrabandistu balonu dēļ. Pēcpusdienā no skrejceļa noslīdēja no Polijas ielidojusi lidmašīna. Situācija varētu radīt daudz jautājumu tiem, kuri incidentu neredzēja.
Lidmašīnā atradās arī pasažieris Nerijus, kurš portālam lrytas.lt stāstīja, ka nevienu brīdi nav juties apdraudēts. Viņš skaidri atcerējās nosēšanās brīdi un bija gatavs pastāstīt, kā tas notika.
“Mēs piezemējāmies uz skrejceļa, un viss. Lidmašīna sāka palēnināt ātrumu, varbūt bija slidens vietā, kur ir pagrieziens lidostas virzienā – nezinu, nevaru neko novērtēt. Mēģinot bremzēt, cik sapratu, lidmašīna noslīdēja no ceļa un iebrauca zālē,” viņš atklāj.
Vaicāts, vai pasažieri pamanīja, ka lidmašīna vairs nebrauc pa īso ceļu, Nerijus atzīst, ka tas neesot šķitis nekas neparasts.
“Tikai tad, kad sākās straujāka bremzēšana, radās sajūta, ka braucu ar automašīnu, gluži kā tad, kad automašīna sāk slīdēt, šeit bija līdzīgi. Siksnas savilkās, un viss. Apstājāmies,” atceras pasažieris.
Citi pasažieri bijuši satraukti, taču viņu satraukumu ātri vien kliedēja apkalpos locekļu profesionalitāte. Informācija par notikušo esot sniegta ļoti ātri, tāpēc pat neradās nekādi jautājumi, un izkāpšana no lidmašīna neaizņēma ilgu laiku.
“Arī mūsu lidostas sauszemes spēki reaģēja ļoti ātri. Ieradās gan ugunsdzēsēji glābēji, gan pārējie dienesti. Cik es saprotu, viss tika paveikts augstā līmenī,” norādīja Nerijus.
Pēc ziņu parādīšanās publiskajā telpā parādījās minējumi, ka lidmašīnas noslīdēšana varētu būt saistīta ar pārāk lielu ātrumu, tomēr pasažieris pret šādām spekulācijām izturas piesardzīgi.
“Es neesmu eksperts un tiešām nevaru to novērtēt. Kad lidoju, es pilnībā uzticos cilvēkiem, kas sēž pie stūres – šajā gadījumā “LOT Airlines” pilotiem. Man nebija nekādu jautājumu vai bažu,” norādīja pasažieris.
Jau iepriekš vēstījām, ka Viļņas lidostā trešdien uz vairākām stundām pārtraukta lidmašīnu pacelšanās un nolaišanās pēc tam, kad pēc nolaišanās no skrejceļa noslīdēja lidmašīna.
Lietuvas valsts lidostu operatorkompānija “Lietuvos oro uostai” paziņoja, ka plkst. 13.43 Polijas nacionālās aviokompānijas LOT lidmašīna, kas bija ieradusies no Varšavas, noslīdēja no skrejceļa, kad brauca lidostas virzienā. Pasažieri atstājuši lidmašīnu, un nav informācijas, ka incidentā kāds būtu cietis.
Pēc incidenta lidostā izlidošana un ielidošana pārtraukta uz vismaz piecām stundām līdz plkst. 22.
Lietuvas Civilās aviācijas administrācijas pārstāvis Tads Vasiļausks sacīja, ka notikuma vietā strādā visi atbildīgie dienesti un pagaidām informācijas par cietušajiem nav.
“Lidmašīnas pašlaik nenolaižas un nepaceļas,” ziņu aģentūrai BNS pastāstīja Vasiļausks.
Trešdien vairākos Lietuvas rajonos un Viļņā spēcīgi sniga. Valstī ir novērojama gan spēcīga snigšana, gan slapjdraņķis. Iedzīvotājiem ieteikts atlikt nebūtiskus braucienus.