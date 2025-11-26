VIDEO. Policija Ropažu novadā aptur autovadītāju, kurš braucis ar 205 km/h 0
Aizvadītajās dienās Valsts policijas amatpersonas Rīgā un Pierīgā konstatējušas vairākus būtiskus satiksmes drošības pārkāpumus, tostarp pārgalvīgu atļautā ātruma pārsniegšanu – 205 km/h Ropažu novadā un 132 km/h apdzīvotā vietā. Vienā no gadījumiem vadītājs pie stūres bija sēdies arī bez iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
25. novembrī pirms pulksten vieniem dienā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki Ropažu novadā fiksēja kādu automašīnas “BMW” vadītāju, kurš, braucot pa autoceļu A2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene)) Vangažu virzienā, pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu – vietā, kur atļauts braukt ar 90 km/h, autovadītājs brauca ar 205 km/h, tādejādi pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu vairāk par 110 km/h.
Likumsargi apturēja pārgalvīgo braucēju un viņš saukts pie administratīvās atbildības – piemērots naudas sods 1500 eiro apmērā, kā arī atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz vienu gadu.
Savukārt aizvadītās nedēļas izskaņā, 21. novembrī, Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki Rīgā, uz Krasta ielas fiksēja automašīnas “Jaguar” vadītāju, kurš apdzīvotā vietā arī rupji pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu – pie atļautajiem 50 km/h vadītājs brauca ar 132 km/h.
Apturot spēkrata vadītāju, likumsargi konstatēja, ka vēl bez ātruma pārsniegšanas, viņš brauc bez iegūtām transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Par ātruma pārsniegšanu autovadītājam piemērots naudas sods 1500 un ņemot vērā, ka viņam nav iegūtas tiesības, tad viņam piemērots aizliegums iegūt transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem. Tāpat par braukšanu bez tiesībām piemērots sods 400 eiro apmērā.
Vēl šajā dienā likumsargi, veicot satiksmes uzraudzību uz autoceļa A9 (Rīga – Liepāja), fiksēja kādu “Volvo” markas spēkrata vadītāju, kurš atļauto 70 km/h brauca ar 123 km/h. Arī šo vadītāju likumsargi apturēja un viņš tika saukts pie administratīvās atbildības par atļautā ātruma pārsniegšanu.
Valsts policija ikdienā veic satiksmes dalībnieku uzraudzību, lai atturētu transportlīdzekļu vadītājus no bīstamu manevru veikšanas un atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanas, un atgādinātu ikvienam vadītājam, ka ātruma pārsniegšana var radīt reālus draudus gan pašam, gan apkārtējiem satiksmes dalībniekiem.