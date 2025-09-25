“Kāds saprot…?” Mūziķis Kivičs apjucis par Kažas rīcību saistībā ar dziesmu “Omnibuss” 0
Jau vēstījām, ka grupas “Labvēlīgais tips” dziesma “Alumīnija cūka” nonāca Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuda Edmunda Apsalona redzeslokā pēc tam, kad tika saņemts iesniegums, kurā pausts viedoklis, ka šī dziesma mudina uz seksuālām attiecībām ar mazgadīgajiem, tāpēc to būtu jāaizliedz izplatīt.
Cita starpā Kārlis Būmeistars (zināms arī kā Kaža), būdams uz slimības lapas jau sešas nedēļas, šajā kontekstā ir radījis, kā viņš pats to piesaka vietnē “Facebook”, eseju par šīs pašas grupas dziesmu “Omnibuss”.
To pamanīja cits mūziķis – Andris Kivičs, kurš sociālo mediju platformā “X” vērsās pie sabiedrības ar jautājumu: “Kāds saprot, kāpēc mūziķis Kaža, nevis tur pierāda, ka nav tā, ka “Alumīnija cūka” ir dziesma bez jēgas, kā to apgalvo ombuds, bet metas analizēt pilnīgi citu “Labvēlīgā Tipa” dziesmu “Omnibuss”, par kuru šinī gadījumā vispār nav runas?”
Lai arī jautājums neizraisīja plašu atsaucību, uz to atbildēja pats Būmeistars. Lakoniski, tomēr viņš atbildēja ar vārdiem – neviens nesaprot.
Mūziķa Kažas atbilde gan izraisīja plašāku viedokļu apmaiņu!
nu nezinu vai neviens, bet tas ka Kivičs kaut ko nesaprot vispār nav nekāds brīnums.
Man piemērām šī padziļinātā analīze likās ļoti vērtīga.
Bet Tu jau arī neesi plaši pazīstams kā standaperis, tā ka nav brīnums ja kāds paņem pa pilnu rubli.
Tava ekselentā analīze netiks atstāta bez ievērības. Gan jau kāds spicē zīmuļus un raksta nākamo sūdzību
Khem kāda analīze vārdiem "Bēgot no manis vai tu tuvojies sev?"😁
Nē, vispār tas ir labi, ka kāds vispār, pie tam ar humoru, analizē dziesmu tekstus, bet es tiešām nesapratu virsraksta jēgu. Cepiens it kā ir par cūku, bet iztirzājums par omnibusu. Tagad ir skaidrs- nevajag neko saprast👍
Atgādināsim, ka Kaža, izanalizējot skaņdarbu “Omnibuss”, pauda: “Iespējams, kādu tas pārsteigs, bet šis ir visdziļākais mākslinieciskais iztirzājums par Latvijas atmodas laiku līdz pat mūsdienām, par jaunāko laiku traģismu un pravietismu tajā. Tā ir laikmetam pāri stāvoša dziesma – balāde.”
“Domātāji domās dzīvo, vēsturnieki – atmiņās,” – tas ir tēlojums par Latviju un neatkarības ideju, kas jau no okupācijas granīta laikiem tika lolota atmiņās un vēsturē. Savās pārdomās Kaža min vairākus trimdas vēsturniekus. Personifikācija šajā dziesmā, Kažasprāt, ir ļoti izteiksmīga.
Pēc neatkarības atgūšanas “brauc pa mūsu zemi brīvo omnibuss, kas nestājas” – tas viss ir kā dzīvē, norāda Kaža. Viņš uzsver, ka omnibuss ir kā eirobusiņš divtūkstošo gadu sākumā, kad Dīvs Reiznieks un Ansis Bogustovs kā pirmie krustneši iepazīstina ar neoliberālisma saukļiem un solījumiem, kas bira kā no biļeteniem, nopietni spriež mūziķis.
Tālāk alegorijā seko “pirmā stāvā neticīgie, otrā – mazliet laimīgie” – tas ir nedaudz prozaiski, bet brīnišķīgi atspoguļo liberālās ekonomikas politisko veidolu, kapitāla uzkrāšanos, komerciālās iespējas un nevienlīdzību. “Vecāķos mājām parādās otrie stāvi, un tur pilsoņi, skaidrs, ka paliek mazliet laimīgāki,” norāda Kaža.