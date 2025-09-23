Dziedātāja MONTA un Kārlis Būmeisters.
Dziedātāja MONTA un Kārlis Būmeisters.
Foto: Jānis Deinats

FOTO. “Tā ir laikmetam pāri stāvoša dziesma!” Kārlis Būmeistars jeb Kaža komentē “ņemšanos” ap dziesmu “Alumīnija cūka” 0

LA.LV
22:40, 23. septembris 2025
Kokteilis Apbrīno

Grupas “Labvēlīgais tips” dziesmas “Alumīnija cūka” izplatīšana kanālā “LTV1” nav pretrunā ar Latvijas Sabiedrisko mediju (LSM) redakcionālajām vadlīnijām, šādu vērtējumu sniedzis Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Edmunds Apsalons.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
5 zodiaka zīmes šonedēļ pamanīs dīvainas sakritības – neatstāj tās bez ievērības!
Kokteilis
Šo zodiaka zīmju dzīves šonedēļ sagriezīsies kājām gaisā: kas tās sagaida?
16 gadus veca meitene izvarota publiskajā tualetē populārā piejūras kūrortā Anglijā; arestēts viņas vienaudzis
Lasīt citas ziņas

Izvērtējot iesniegumu un dziesmu, ombuds secināja, ka dziesmas teksts nav iecerēts, lai sniegtu maksimāli objektīvu kāda notikuma aprakstu, bet gan lai izteiktu autora subjektīvo pārdzīvojumu. Tādējādi šim specifiskajam teksta veidam ir gan aprakstoša nozīme, gan intencionāla jēga kā autora emocionālās attieksmes un pārdzīvojuma izpausme.

Atgādinām, ka ombuds bija saņēmis iesniegumu, kurā pausts viedoklis, ka dziesma “Alumīnija cūka” mudina uz seksuālām attiecībām ar mazgadīgajiem, tāpēc to būtu jāaizliedz izplatīt.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krievijā padziļinās degvielas krīze; nākas slēgt degvielas uzpildes stacijas
Veselam
PVO atbild uz Trampa pausto par paracetamola ietekmi uz grūtniecību un autismu
VIDEO. Auto notriekta stirna mokās ceļmalā. Kāpēc neviens dienests dzīvnieku neglābj?

Kārlis Būmeistars (zināms arī kā Kaža), būdams uz slimības lapas jau sešas nedēļas, šajā kontekstā ir radījis, kā viņš pats to piesaka vietnē Facebook, eseju par šīs pašas grupas dziesmu “Omnibuss”.

Viņš izanalizējis šo skaņdarbu: “Iespējams, kādu tas pārsteigs, bet šis ir visdziļākais mākslinieciskais iztirzājums par Latvijas atmodas laiku līdz pat mūsdienām, par jaunāko laiku traģismu un pravietismu tajā. Tā ir laikmetam pāri stāvoša dziesma – balāde.”

“Domātāji domās dzīvo, vēsturnieki – atmiņās,” – tas ir tēlojums par Latviju un neatkarības ideju, kas jau no okupācijas granīta laikiem tika lolota atmiņās un vēsturē. Savās pārdomās Kaža min vairākus trimdas vēsturniekus. Personifikācija šajā dziesmā, Kažasprāt, ir ļoti izteiksmīga.

Pēc neatkarības atgūšanas “brauc pa mūsu zemi brīvo omnibuss, kas nestājas” – tas viss ir kā dzīvē, norāda Kaža. Viņš uzsver, ka omnibuss ir kā eirobusiņš divtūkstošo gadu sākumā, kad Dīvs Reiznieks un Ansis Bogustovs kā pirmie krustneši iepazīstina ar neoliberālisma saukļiem un solījumiem, kas bira kā no biļeteniem, nopietni spriež mūziķis.

Tālāk alegorijā seko “pirmā stāvā neticīgie, otrā – mazliet laimīgie” – tas ir nedaudz prozaiski, bet brīnišķīgi atspoguļo liberālās ekonomikas politisko veidolu, kapitāla uzkrāšanos, komerciālās iespējas un nevienlīdzību. “Vecāķos mājām parādās otrie stāvi, un tur pilsoņi, skaidrs, ka paliek mazliet laimīgāki,” norāda Kaža.

Pilnu dziesmas analīzi skatieties pievienotajā video, gaidot nākamo nedēļu, kad tiek solīts dziesmas “Koka klucis Konstantīns” iztirzājums.

Reklāma
Reklāma

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Dziesma “Alumīnija cūka” nonāk ombuda vērtēšanā. Rezultāts nepārsteidz
Kokteilis
VIDEO. Krūšturi pa gaisu! “Labvēlīgā Tipa” koncertā Saulkrastos publika uzskatāmi paudusi sajūsmu
Kokteilis
VIDEO. Fredis no leģendārās grupas “Labvēlīgais tips” Saldū manīts “iegriežam” jaudīgu ballīti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.