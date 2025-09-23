FOTO. “Tā ir laikmetam pāri stāvoša dziesma!” Kārlis Būmeistars jeb Kaža komentē “ņemšanos” ap dziesmu “Alumīnija cūka” 0
Grupas “Labvēlīgais tips” dziesmas “Alumīnija cūka” izplatīšana kanālā “LTV1” nav pretrunā ar Latvijas Sabiedrisko mediju (LSM) redakcionālajām vadlīnijām, šādu vērtējumu sniedzis Latvijas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds Edmunds Apsalons.
Izvērtējot iesniegumu un dziesmu, ombuds secināja, ka dziesmas teksts nav iecerēts, lai sniegtu maksimāli objektīvu kāda notikuma aprakstu, bet gan lai izteiktu autora subjektīvo pārdzīvojumu. Tādējādi šim specifiskajam teksta veidam ir gan aprakstoša nozīme, gan intencionāla jēga kā autora emocionālās attieksmes un pārdzīvojuma izpausme.
Atgādinām, ka ombuds bija saņēmis iesniegumu, kurā pausts viedoklis, ka dziesma “Alumīnija cūka” mudina uz seksuālām attiecībām ar mazgadīgajiem, tāpēc to būtu jāaizliedz izplatīt.
Kārlis Būmeistars (zināms arī kā Kaža), būdams uz slimības lapas jau sešas nedēļas, šajā kontekstā ir radījis, kā viņš pats to piesaka vietnē Facebook, eseju par šīs pašas grupas dziesmu “Omnibuss”.
Viņš izanalizējis šo skaņdarbu: “Iespējams, kādu tas pārsteigs, bet šis ir visdziļākais mākslinieciskais iztirzājums par Latvijas atmodas laiku līdz pat mūsdienām, par jaunāko laiku traģismu un pravietismu tajā. Tā ir laikmetam pāri stāvoša dziesma – balāde.”
“Domātāji domās dzīvo, vēsturnieki – atmiņās,” – tas ir tēlojums par Latviju un neatkarības ideju, kas jau no okupācijas granīta laikiem tika lolota atmiņās un vēsturē. Savās pārdomās Kaža min vairākus trimdas vēsturniekus. Personifikācija šajā dziesmā, Kažasprāt, ir ļoti izteiksmīga.
Pēc neatkarības atgūšanas “brauc pa mūsu zemi brīvo omnibuss, kas nestājas” – tas viss ir kā dzīvē, norāda Kaža. Viņš uzsver, ka omnibuss ir kā eirobusiņš divtūkstošo gadu sākumā, kad Dīvs Reiznieks un Ansis Bogustovs kā pirmie krustneši iepazīstina ar neoliberālisma saukļiem un solījumiem, kas bira kā no biļeteniem, nopietni spriež mūziķis.
Tālāk alegorijā seko “pirmā stāvā neticīgie, otrā – mazliet laimīgie” – tas ir nedaudz prozaiski, bet brīnišķīgi atspoguļo liberālās ekonomikas politisko veidolu, kapitāla uzkrāšanos, komerciālās iespējas un nevienlīdzību. “Vecāķos mājām parādās otrie stāvi, un tur pilsoņi, skaidrs, ka paliek mazliet laimīgāki,” norāda Kaža.
Pilnu dziesmas analīzi skatieties pievienotajā video, gaidot nākamo nedēļu, kad tiek solīts dziesmas “Koka klucis Konstantīns” iztirzājums.