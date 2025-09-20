Dziesma “Alumīnija cūka” nonāk ombuda vērtēšanā. Rezultāts nepārsteidz 0
Latvijas sabiedrisko mediju ombunds, sociālo mediju platformā “Facebook” nācis klajā ar paziņojumu. Ir publicēts atzinums par dziesmas “Alumīnija cūka” iekļaušanu VSIA “Latvijas Sabiedriskais medijs” (LSM) saturam, informē ombuds savā publikācijā.
Sociālo mediju publikācijā teikts, ka iesniedzējs vērsa ombuda uzmanību uz programmā “LTV1” izplatīto grupas “Labvēlīgais Tips” dziesmu “Alumīnija cūka”, kura, iesniedzēja ieskatā, dziesma mudina uz seksuālām attiecībām ar mazgadīgo, un tādēļ to ir jāaizliedz izplatīt.
Šajā gadījumā ombuda kompetencē nav vērtēt dziesmas saturu, bet gan izvērtēt redakcionālā lēmuma – iekļaut dziesmu LSM saturā – atbilstību LSM satura veidošanu regulējošajām prasībām.
Secināts arī, ka dziesmas iekļaušana LSM saturā nav pretrunā Redakcionālajās vadlīnijās noteiktajai LSM misijai strādāt sabiedrības interesēs, pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem veidojot programmas un cita veida saturu, jo redakcionālie lēmumi balstījās sabiedrībā pastāvošajā konsensā par dziesmas “Alumīnija cūka” satura intensionālo jēgu, kā vēstījumu par neveiksmīgu romantisko attiecību traumatisko pieredzi, nevis kā mudinājumu veikt pretlikumīgas darbības ar nepilngadīgām personām.
Kā vēsta detalizētā izvērtējuma publicētā informācija, dziesmas teksts ļauj saprast, ka pirmie neveiksmīgie tuvināšanās mēģinājumi ir bijuši agrā jaunībā, kas varētu būt romantizētas “pirmās mīlestības” izpausme, kura pārsvarā gadījumu ir nelaimīga. Parasti šādas jūtas rodas pubertātes periodā, un to objekts visbiežāk ir savas klases simpātiskākā meitene (heteroseksuālu jauno vīriešu gadījumā). Tas skaidro, kāpēc vecuma apzīmēšanai ir izvēlēts gadu skaitlis piecpadsmit.
Zem publikācijas sociālo mediju platformā “Facebook” lietotājs Jānis izsaka savas domas: “Pēc šīs loģikas noteikti, ka nerātnās tautasdziesmas arī vajadzētu aizliegt..”
Detalizētu izvērtējumu var lasīt ombuda atzinumā: https://www.seplp.lv/lv/media/3197/download?attachment&fbclid=IwdGRjcAM7rWZleHRuA2FlbQIxMAABHnWsA0e1EmxU8DU1w2_ja1u4jtnn_lV1jyHfSt7JCpJeB2rtmAwpOHb_Z1Uw_aem_OlPwGPH14LvjhgQR3o0NKg