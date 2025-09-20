&#8220;Labvēlīgais tips&#8221;
“Labvēlīgais tips”
Foto: Matīss Markovskis

Dziesma “Alumīnija cūka” nonāk ombuda vērtēšanā. Rezultāts nepārsteidz 0

LA.LV
19:37, 20. septembris 2025
Stāsti Izpēte

Latvijas sabiedrisko mediju ombunds, sociālo mediju platformā “Facebook” nācis klajā ar paziņojumu. Ir publicēts atzinums par dziesmas “Alumīnija cūka” iekļaušanu VSIA “Latvijas Sabiedriskais medijs” (LSM) saturam, informē ombuds savā publikācijā.

Sociālo mediju publikācijā teikts, ka iesniedzējs vērsa ombuda uzmanību uz programmā “LTV1” izplatīto grupas “Labvēlīgais Tips” dziesmu “Alumīnija cūka”, kura, iesniedzēja ieskatā, dziesma mudina uz seksuālām attiecībām ar mazgadīgo, un tādēļ to ir jāaizliedz izplatīt.

Šajā gadījumā ombuda kompetencē nav vērtēt dziesmas saturu, bet gan izvērtēt redakcionālā lēmuma – iekļaut dziesmu LSM saturā – atbilstību LSM satura veidošanu regulējošajām prasībām.

Publikācijā teikts, ka izvērtējot iesniegumu un dziesmu, ombuds secināja: dziesmas teksts ir iecerēts nevis tam, lai sniegtu maksimāli objektīvu kāda notikuma aprakstu, bet lai izteiktu tā autora subjektīvu pārdzīvojumu; tādējādi šim specifiskajam teksta veidam ir gan aprakstoša nozīme, gan intensionāla jēga kā autora emocionālās attieksmes, pārdzīvojuma izpausme.

Secināts arī, ka dziesmas iekļaušana LSM saturā nav pretrunā Redakcionālajās vadlīnijās noteiktajai LSM misijai strādāt sabiedrības interesēs, pēc augstākajiem profesionālajiem standartiem veidojot programmas un cita veida saturu, jo redakcionālie lēmumi balstījās sabiedrībā pastāvošajā konsensā par dziesmas “Alumīnija cūka” satura intensionālo jēgu, kā vēstījumu par neveiksmīgu romantisko attiecību traumatisko pieredzi, nevis kā mudinājumu veikt pretlikumīgas darbības ar nepilngadīgām personām.

Vienlaicīgi ombuds atzīst, ka neviens konsenss nav absolūts, galējs un neapstrīdams. Mainoties sociālajam kontekstam, ierastās interpretācijas var nomainīt citas – kas līdz šīm tika uztverts kā nevainīga jokošanās, var tikt uztverts burtiskā (tiešā) veidā kā mudinājums uz pretlikumīgām darbībām, kā par to liecina iesniedzēja sūdzība.

Kā vēsta detalizētā izvērtējuma publicētā informācija, dziesmas teksts ļauj saprast, ka pirmie neveiksmīgie tuvināšanās mēģinājumi ir bijuši agrā jaunībā, kas varētu būt romantizētas “pirmās mīlestības” izpausme, kura pārsvarā gadījumu ir nelaimīga. Parasti šādas jūtas rodas pubertātes periodā, un to objekts visbiežāk ir savas klases simpātiskākā meitene (heteroseksuālu jauno vīriešu gadījumā). Tas skaidro, kāpēc vecuma apzīmēšanai ir izvēlēts gadu skaitlis piecpadsmit.

Zem publikācijas sociālo mediju platformā “Facebook” lietotājs Jānis izsaka savas domas: “Pēc šīs loģikas noteikti, ka nerātnās tautasdziesmas arī vajadzētu aizliegt..”

Detalizētu izvērtējumu var lasīt ombuda atzinumā: https://www.seplp.lv/lv/media/3197/download?attachment&fbclid=IwdGRjcAM7rWZleHRuA2FlbQIxMAABHnWsA0e1EmxU8DU1w2_ja1u4jtnn_lV1jyHfSt7JCpJeB2rtmAwpOHb_Z1Uw_aem_OlPwGPH14LvjhgQR3o0NKg

LA.LV Aptauja

Vai, jūsuprāt, dziesma “Alumīnija cūka” būtu jāaizliedz sabiedrisko mediju saturā?

  • Jā, dziesmas teksts nav piemērots
  • Nē, tā ir mākslinieciska izpausme
  • Grūti spriest, jo viss atkarīgs no konteksta.
Tēmas
