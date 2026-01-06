“Pats galvenais – ir jābūt savam dzīvoklim!” Kur ieguldīt līdzekļus, lai vecumdienas Latvijā būtu cilvēcīgas? 35
TV24 raidījuma “Naudas cena” skatītāja jautājums raidījuma ekspertiem: “Ko jūs iesakāt tiem iedzīvotājiem, kuri ir vecāki par 50 gadiem? Kur ieguldīt līdzekļus, lai iespējamās vecumdienas būtu cilvēcīgas?”
Pats galvenais – ir jābūt savam dzīvoklim: ja ir līdzekļi, par ko nopirkt, un ja 50 gados vēl dos kredītu. Tātad – mājoklis ir ļoti būtisks, lai ir pašam savs. Otra lieta – mēs dzīvojam ļoti brīnišķīgā vietā – mums ir četri gadalaiki, jūra, meži, mēs ideālā vietā dzīvojam. Galvenais ir nodrošināt sev mājokli. Tas ir visam pamatā,” šādu padomu dod Pēteris Leiškalns, LDDK Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts.
Viņš arī aicina uzmanību pievērst pensiju 3. līmenim, jo ar pirmo līmeni nekad nevar zināt, jo valdība ar to mēdz blēdīties.
Dainis Gašpuitis, “SEB” bankas ekonomists, norāda, ka šajos jautājumos vienmēr parādās veselība – ja veselība ir kārtībā, tad arī finansiālās lietas būs daudz labākas.
“Kur ieguldīt? Mans galvenais padoms ir tāds, ka pirmspensijas vecumā nevajag spekulēt un ieguldīt riskantos darījumos, ko var atļauties, ja gadu mazāk. Tā kā pensija vēl nav pienākusi, jāpadomā tiešām par naudiņas atlikšanu un kur ieguldīt,” mudina ekonomists.
Viņš uzskata, ka vajadzētu aiziet uz banku parunāt par cilvēka profilam atbilstošiem ieguldījumiem: “Viens ir skaidrs – tādu plānu jāizvēlas, kur ir konservatīvāk; tur varbūt pieaugums nebūs augstāks kā varbūt citur akciju tirgos, bet tas tomēr saglabās augstāku stabilitāti, lai, jau nonākot pensijā, tomēr savs procentiņš būtu pieaudzis.”
Edgars Voļskis, pensiju sistēmas eksperts, ekonomikas zinātņu doktors, RBS asociētais profesors, piedāvā vēl divus aspektus ārpus bankas: “Ieguldiet savu bērnu izglītībā, savu mazbērnu izglītībā, jo tas mājsaimniecības ietvaros vēlāk atgriezīs šos ienākumus, bērni nodrošinās savus vecākus.”
Kā otru sava budžeta gudras apsaimniekošanas iespēju Voļskis iesaka ieguldīšanu dārgmetālos un mākslas darbos: tiem vērtība nekad nebūs 0 – vērtība staigās, bet jebkurā brīdī šīs lietas var pārdot un saņemt naudu!”
