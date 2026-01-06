“”Pornogrāfija” mutē!” un trīs zobu kroņi somiņā – kāda sieviete krīt par upuri nekvalitatīvam pakalpojumam 0
Kāda sieviete vārdā Jeļena vēlējās tikt pie pieklājīga smaida, tāpēc uzticēja vairāku zobu salabošanu, tostarp astoņu kroņu ielikšanu, kādai zobārstniecības klīnikai Rīgā, taču pēc salīdzinoši neilga laika trīs no tiem izkrita.
Paciente vaino zobārstniecību nekvalitatīva pakalpojuma sniegšanā. Pēc vairākām ārstniecības epizodēm Jeļena klīnikai “Sana EL” par visu kopā samaksāja 1300 eiro. Par 500 eiro medicīnas iestāde čekus izsniedza, bet par kroņiem un atlikušo summu čeku neizsniedza, TV3 raidījumam “Bez Tabu” stāstīja Jeļena.
Sieviete vairākkārt centusies panākt, lai klīnika savu kļūdu izlabo, taču nesekmīgi – viņa saka, ka situāciju viņas mutē var aprakstīt kā pornogrāfiju. Turklāt viņas daktere devusies dekrētā, bet citi dakteri neizrādīja interesi palīdzēt.
