VIDEO. "Kamēr kādam deputātam bērnus neapēdīs…" Ipiķos vilku bars gaišā laikā "ierodas apsekot" mājas

LA.LV
19:12, 25. novembris 2025
Ziņas Dabā

Vietnē “TikTok” publicēts satraucošs video, kas uzņemts Valmieras novada Ipiķos, kur pie kādas mājas sētas pienākuši vairāki vilki.

Atklātas šokējošas detaļas par to, kas, visticamāk, maksāja trīs cilvēku dzīvības traģiskajā avārijā pie Saldus
Video autore pie ieraksta vēsta: “Šorīt 4 vilki apciemoja manus suņus. Nav labi.” Kadri parāda, kā plēsēji nonāca aci pret aci ar mājas suņiem, kuri par laimi atradās aiz žoga un fiziski necieta. Video noslēgumā vilki dodas atpakaļ meža virzienā.

Arī komentāros iedzīvotāji dalās gan ar bažām, gan personīgo pieredzi:

“Vēl kādi 3 vai 4 bija mežā, jo izsekoju pēdas no Ramatas. Tur kopā kādi 7–8 vilki.”

“Oj, traki, sargiet suņus! Man draugiem vilki noēda suni…”

“Jāšauj nost! Darbiņš vietējiem medniekiem… Cerams, ka kvotas nav beigušās,” raksta kāds komentētājs.

“Suņu dienas skaitītas. Tas žogs nieks priekš vilka…”

“Kamēr kādam deputātam bērnus neapēdīs, tolka nebūs.”

“Suņi malači! Bet tas pierāda, ka jābūt uzmanīgiem — viņi nāk arī dienā.”

