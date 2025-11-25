VIDEO. Par spīti elektrības pārrāvumiem Ukrainā vecāki izgaismo stadionu ar auto lukturiem, lai bērni var turpināt spēlēt futbolu 0

20:00, 25. novembris 2025
Ukrainā, kur elektrības padeves pārtraukumi kļuvuši par ikdienu, vecāki ar savu rīcību pierāda, ka bērnu prieks un spēka gars nav aptumšojams. Bērnu futbola komandas turpināja draudzības spēli pat tad, kad stadionā pēkšņi pazuda gaisma.

Vecāki ātri sapulcēja savas automašīnas gar laukuma malām un ieslēdza priekšējos lukturus, pārvēršot tos improvizētos prožektoros. Spēle turpinājās, bet video ātri izplatījās sociālajos tīklos.

Cilvēku komentāri liecina par neizmērojamu lepnumu un spēku:

“Ārā ir +1 grāds, gaisma izslēdzās, bet mūsu bērni bija noskaņoti spēlēt futbolu — draudzības spēle! Super forši vecāki, kuri ātri noorganizēja gaismu uz laukuma ar savu mašīnu lukturiem. Paldies visiem.”

“Visstiprākā, labākā, varenākā tauta.”

“Vienotība, ticība! Gaisma ir katrā no mums!”

“Svarīgi atbalstīt bērnus. Bērni ir mūsu nākotne, mūsu cerības un sapņi.”

“Tā ir jaunā nākotnes čempionu paaudze — norūdīta grūtībās un šķēršļos. Tieši šādos apstākļos dzimst leģendas!”

