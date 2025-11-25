VIDEO. Avāriju sērijā Preiļu pusē bogāgājušais bērns bija vien 7 gadus vecs. Eksperts norāda uz braucēju kļūdām – ņemiet tās vērā! 5
22. novembrī ceļu satiksmes negadījumos Preiļu novadā gājis bojā bērns, savukārt vēl septiņi cilvēki avārijās guvuši traumas.
Pirms plkst. 19 Preiļu novada Aizkalnes pagastā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas četras automašīnas – “Ford Transit Custom”, “Volkswagen”, “Volvo” un “BMW”. Negadījumā gāja bojā mazgadīga persona. Valsts policijā sākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.
Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā” nepilngadīgā meitene pēc nokļūšanas vienā satiksmes negadījumā uzreiz nonāca citā sadursmē, kā rezultātā septiņus gadus vecais bērns zaudēja dzīvību.
Kā norāda raidījumā, “ceļa malā bija apstājies “Volkswagen” busiņš. “Ford” kravas mikroautobusa vadītājs nepamanīja šķērsli un aizķēra to, iegrūžot stāvošo spēkratu pļavā. Savukārt pats “Ford” busiņš iebrauca pretējā joslā, kur nokļuva nākamajā sadursmē – šoreiz ar vieglo “Volvo” automašīnu. Varētu šķist, ka te incidentu sērija beigusies, taču avārijas vietai tuvojās “BMW”. Gan “Volvo” vadītāja, gan arī pasažiere, kas bija vien 7 gadus veca meitene, jau bija paspējušas izkāpt no transportlīdzekļa. “BMW” abus cilvēkus notrieca. Diemžēl bērns zaudēja dzīvību notikuma vietā, savukārt “Volvo” šoferi ar nopietniem ķermeņa savainojumiem nogādāja slimnīcā.”
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.
“Ja mēs pamanām jebkuru negadījumu, ir obligāti jābremzē, jāsamazina ātrums un jāpārliecinās, vai cilvēkiem nav nepieciešama palīdzība. Negadījuma vietu apbraucam, nodrošinot maksimālu drošību un piesardzību, pārvietojoties minimālā ātrumā,” raidījumam norāda CSDD ceļu satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis.
Viņš uzsver: “Smagāku ceļu satiksmes negadījumu gadījumā nekādā gadījumā nedrīkst staigāt pa brauktuvi; jāatrodas drošā vietā, piemēram, aiz barjerām vai ceļa malā”.
