Vai jūsu kaķis dusmojas, kad atstājat viņu vienu? Eksperti skaidro kaķu emocijas 0

Ja pēc atvaļinājuma pamanāt, ka jūsu kaķis uzvedas dīvaini, iespējams, prātojat, vai viņš bijis satraukts, kamēr saimnieks devies prom no mājām. Eksperti norāda, ka kaķi veido ciešu saikni ar saviem saimniekiem un pielāgojas viņu ikdienas rutīnai.

“Viņi ir pieraduši pie noteiktas ikdienas rutīnas un slikti reaģē uz jebkādām izmaiņām, piemēram, brokastu pasniegšanu neierastā laikā vai jaunu cilvēku, piemēram, dzīvnieku kopēju, ienākšanu viņu telpā. Nav pārsteidzoši, ka kaķi šādās situācijās pauž savu nepatiku, kad viņu saimnieki atgriežas mājās, tāpēc jā – kaķi var uz jums dusmoties,” atklāj eksperti.

Kā kaķi izrāda savu neapmierinātību?

Daži kaķi ignorē ģimenes locekļus, nevēloties ar viņiem komunicēt. Citi demonstrē stresainu uzvedību, ko nereti izraisa izmaiņas viņu ikdienas rutīnā.

“Kaķi var kļūt agresīvi, dažreiz šņācot un vicinot ķepas, lai atturētu cilvēkus, līdz tie pierod pie jaunās situācijas. Tā kā kaķi pasauli galvenokārt uztver caur smaržu, tie var izjust stresu, kad viņu saimnieks atgriežas mājās, smaržojot citādi nekā gaidīts,” piebilst eksperti.

Vai ir iespējams atjaunot kaķa pieķeršanos?

Kaķi parasti ātri atgriežas savā ierastajā noskaņojumā, taču ir dažas lietas, ko var darīt, lai paātrinātu šo procesu. Galvenais ir ļaut kaķim pārņemt vadību.

Kaķi, kas slēpjas vai bēg, parasti reaģē labāk, ja tiem tiek dots miers un laiks pierast pie jūsu klātbūtnes un smaržas.

“Risinot nevēlamu uzvedību, piemēram, agresiju, nevēlamās uzvedības ignorēšana un vēlamās uzvedības atalgošana bieži vien ir vienkāršākais un ātrākais veids, kā panākt, lai kaķi sadarbotos. Pacietība, uzmanība ķermeņa valodai un dāsna kārumu un glāstu pielietošana gandrīz vienmēr atrisina problēmu,” uzskata eksperti.

Cik ilgi kaķus var atstāt vienus?

Eksperti norāda, ka kaķi var paciest vientulību vienu dienu, neprasot, lai kāds pie tiem nāktu. Tomēr pēc kāda laika tie kļūst skumji un garlaikoti, un tad var parādīties pirmās dusmu pazīmes.

