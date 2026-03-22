"Kāpēc sētnieki nesavāc izmestās šļirces?" Rīdzinieki baidās par savu un bērnu drošību
Tīras ielas, sakopti pagalmi un kārtīga vide ir tas, ko iedzīvotāji arvien vairāk novērtē savā pilsētā – un aiz tā visa stāv sētnieku smagais, bieži vien nepamanītais darbs.
Tomēr šo ikdienas kārtību arvien biežāk izjauc satraucoši atradumi – izlietotas šļirces, kas mētājas publiskās vietās. Šādos brīžos pateicību nomaina dusmas un pat bailes, jo jautājums vairs nav tikai par nekārtību, bet gan par cilvēku drošību. Šāds jautājums radies arī rīdziniecei Danielai.
“Kleinberg, “Rīgas satiksme”, kāpēc sētnieki nevāc nomestās šļirces? Pie tam “Rīgas satiksmes” pieturā “Sarkandaugava”, kur jābūt droši un sakopti.
Ir ļoti nepatīkami staigāt pa rajonu un redzēt uz katra stūra šļirces, manos skolas laikos vienaudži uzkāpa virsū un sadūrās, un pa šiem gadiem nekas nav mainījies,” viņa publiski uzdod jautājumu Rīgas mēram.