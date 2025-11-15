“Kāpēc šīs ēkas gadiem stāv tukšas un neizmantotas, ja tik daudziem vajag mājokļus?” Iedzīvotāji diskutē par pamestajām mājām Latvijā 0
Rīgā jau atkal norisinās karstas diskusijas par sociālajiem mājokļiem. Purvciemā plānotā jaunā projekta dēļ iedzīvotāji cits citam pretī – vieni bažījas par drošību un vides piemērotību, citi uzsver, ka dzīvesvietu trūkums joprojām ir milzīga problēma. Rīgas dome gan nolēmusi pagaidām vēl nevērtēt iebildumus, norādot, ka daļa prasību šķiet aizskarošas.
Visi vienmēr runā par jaunu dzīvojamo māju celšanu, taču nevienam nav noslēpums, ka Latvijā netrūkst māju, kuras pirms daudziem gadiem sāktas būvēt, bet tā arī nav pabeigtas. Sociālo mediju platformā “X” cilvēki sākuši diskutēt un dalās iespējamos iemeslos, kāpēc tās vēl aizvien netiek pabeigtas, ja reiz tik daudziem iedzīvotājiem nav, kur dzīvot.
Bārmenis Andris Reizenbergs sociālo mediju platformā “X” raksta par fenomenu, kas novērojams teju visā Latvijā:
“Braukājot pa Latviju, bieži redzu nepabeigtas vai pamestas mājas, un tas lika man skumjās aizdomāties! Kāpēc tas tā ir? Kāpēc šīs ēkas gadiem stāv tukšas un neizmantotas, ja tik daudziem vajadzīgi mājokļi? Un tas nav mazos ciematiņos, tas ir lielās pilsētās!!”
Viņš papildina ierakstu ar fotogrāfiju, kurā redzama pamesta sarkana ķieģeļu ēka.
Ernests zina teikt, ka par šīm konkrētajām sarkano ķieģeļu mājām ir labs stāsts. Viņš raksta, ka šiem ķieģeļiem ir spraugas, kurās satek ūdens un kas ar salu sprāgst. Tas notiek jau daudzus gadus, un ēkas ne īsti brūk kopā, ne īsti ir atjaunojamas. “Šis ir man stāsts no būvnieka par vienu tādu ēku Liepājā,” viņš skaidro.
Kārli māc šaubas, ka pat ja ēkas tiktu atjaunotas, diez vai kāds tur vēlētos dzīvot:
“Un pat ja tās atjaunotu, kurš gan tādās ēkās gribētu dzīvot? Šīs mājas atrodas Līvānos un stāv tur jau no sen! Droši vien tās ir viscaur apmīztas, jo, sazin kas tur noticis daudzu gadu garumā – bezpajumtnieki, dzērāji, narkomāni u.t.t. Kaut kā ne pārāk.”
Andris norāda, ka arī Rīgā ir pamestas tukšas ēkas, pat Rīgas centrā. Tagad aktuālais bizness – transformē tās par īres maz dzīvokļu ēkām (maksas kopmītnes studentiem).
Kas sakāms citiem lietotājiem?
“Tādēļ, ka šos padomju projektu “dolgastrojus” pabeigt ir dārgāk kā no nulles jaunas mājas būvēt, lai būtu atbilstošas mūsdienu prasībām. Energoefektivitāte, utt…”
“Daudzas tās mājas nepaspēja pabeigt, jo PSRS sabruka un LV nebija nauda turpināt. Tagad ir vai nu privātajiem, kas neliekas zinis, vai tās mājas tik tik sliktā stāvoklī, ka labāk nojaukt.”
“Nu tagad daudzi vairs nevēlas to “ģimenisko” sajūtu bloka mājās, kur blakus dzīvo trokšņotāji, vaidētāji un vēl kāds “gultā pīpētājs”.”
Tāpēc, ka īpašnieki prasa neadekvātu cenu.
— Jānis Lazdāns (@Lazdans) November 14, 2025
Līvāni? Ja puspabeigta celtne nav tikusi atbilstoši iekonservēta un hidroizolēta, konstrukcijas ir bojātas un vairs neatbilst drošības prasībām. Droši vien nojaukt dārgi un pašvaldībai kā allaž nav piķa.
— Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) November 15, 2025
Nu ja teiksim nojaukšana visdrīzak daudzi desmiti tūkstošu, kaut kā jauna uzcelšana – vairāki simti tūkstoši bez dzīvokļu pieprasījuma, tukša zemes gabala cena – kādi 2 tūkstoši, bet ar mājām – negatīva. Ko jūs darītu?
— Gundars Davidsons (@gdavidsons) November 14, 2025