"Skuj ādu nost no galvas," Ukrainas ombuds šokē ar stāstiem par spīdzināšanu Krievijas gūstā
Ukrainas cilvēktiesību ombuds Dmitro Lubinecs publiski atklājis satraucošu informāciju par spīdzināšanām, kurām Krievijas gūstā tiek pakļauti Ukrainas karavīri un civiliedzīvotāji. Pēc Ukrainas amatpersonu apkopotajiem datiem, līdz šim dokumentēti jau 695 dažādi spīdzināšanas veidi.
Par to ombuds stāstījis projekta “Ražots Krievijā. Nogādāts gūstā” prezentācijas laikā. Viņš uzsvēra, ka Krievijas sistēmiski īstenotās vardarbības apmēri ir milzīgi, turklāt daudzas liecības nākušas no cilvēkiem, kuri atgriezušies no gūsta.
Lubinecs pastāstīja arī par konkrētiem gadījumiem, kurus viņam aprakstījuši no gūsta atbrīvotie ukraiņu karavīri.
Piemēram, es atceros, runāju ar puišiem no atgrieztajiem. Puisis, kurš bija ievainots, izgāja no “Azovstaļ”. Tā sauktajā pieņemšanā, kad visi saprata, ka viņam ir ievainota kāja, viņu sita tieši pa šo kāju. Un pēc tam viņš nesaņēma nekādu medicīnisko palīdzību,” sacīja ombuds.
Pēc viņa teiktā, dokumentētie spīdzināšanas veidi ietver piekaušanu, elektrošoku izmantošanu, seksuālu vardarbību, psiholoģisku teroru un ilgstošu fizisku pazemošanu.
Cilvēkus moka līdz spēku izsīkumam
Ombuds norādīja, ka Krievijas gūstā ieslodzītie tiek sistemātiski pazemoti un fiziski mocīti.
Viņš uzsvēra, ka īpaši smagi ir arī ieslodzījuma apstākļi. Ukrainas puse līdz šim fiksējusi jau 860 gadījumus ar necilvēcīgiem turēšanas apstākļiem.
Pēc ombuda teiktā, gūstekņi bieži tiek turēti antisanitāros apstākļos, pakļauti badināšanai un pilnīgai medicīniskās palīdzības neesamībai.
Skuj ne tikai matus, bet arī ādu
Īpašu šoku izraisījis Lubineca stāstītais par vienu no spīdzināšanas metodēm, ko ieslodzījuma vietās dēvē par frizieri.
“Viens no spīdzināšanas veidiem – tie visi ir šokējoši – bet, piemēram, ir tā sauktais frizieris. Tas ir tad, kad skūšanās laikā speciāli nogriež ne tikai matus, bet tieši gabalus ādas no galvas. Un, ja cilvēks sāk kliegt, viņu uzreiz atkal fiziski sit un izmanto elektrošoku,” sacīja ombuds.
Viņš norādīja, ka šādas metodes tiek izmantotas sistemātiski un bieži vien kļūst par ikdienu Krievijas ieslodzījuma vietās.
Ukraina identificējusi 186 ieslodzījuma vietas
Pēc Ukrainas amatpersonu datiem, līdz šim izdevies verificēt 186 vietas Krievijā un okupētajās Ukrainas teritorijās, kur tiek turēti ukraiņu karagūstekņi un civiliedzīvotāji.
Daļa no šīm vietām atrodas ļoti attālos Krievijas reģionos, tostarp Sibīrijā, kur apstākļi ir īpaši smagi.
“Sibīrija ar ārkārtīgi smagiem apstākļiem. Es nestāstīšu, ka visas šīs 186 vietas ir vairāk vai mazāk vienādas, negatīvi noskaņotas, nepiemērotas Ukrainas karagūstekņu turēšanai. Es varu stundām ilgi stāstīt pa sarakstu: Mordovija, Kašina, Kamišina, Rostova, izmeklēšanas izolatori, labošanas kolonijas, Luhanskas apgabals, Doneckas apgabals,” sacīja Lubinecs.
Pēc viņa teiktā, no gūsta atgriezušies cilvēki detalizēti stāsta par notiekošo un pieprasa daudz stingrāku starptautisko reakciju.
Ombuds asi kritizē pasaules reakciju
Lubinecs kritizēja arī starptautisko organizāciju un pasaules valstu reakciju uz Krievijas pastrādātajiem kara noziegumiem.
Viņš piebilda, ka Krievija šo bezdarbību uztver kā atļauju turpināt pastrādātos noziegumus.
“Ja pasaule nesaprot, ka Krievijai tas ir signāls turpināt, signāls, ka tā var darīt pilnīgi jebko ar jebkuru un par to nebūs nekāda soda, tad tā ir galvenā mūsdienu pasaules problēma,” uzsvēra Lubinecs.
Noslēgumā Ukrainas ombuds norādīja, ka pašreizējā starptautiskā cilvēktiesību sistēma nespēj efektīvi ietekmēt Krieviju.
“Un šīs valsts nosaukums ir Krievijas Federācija. Tur nedarbojas neviens starptautiskais instruments. Un mums par to šodien ir jārunā un jāmeklē papildu iespējas ietekmēt Krievijas Federāciju,” viņš uzsvēra.
Tikmēr Ukrainas amatpersonas turpina vākt pierādījumus par iespējamiem kara noziegumiem un spīdzināšanām Krievijas ieslodzījuma vietās.