Ko darīsim “X” stundā? Eksperte: Degvielas tirgotāju krājumi nav ilgam laikam – klasiskā gadījumā tās ir 3 līdz 7 dienas 57
Lai arī par to, kāpēc degvielas cenas tik ātri palika tik augstas, runāts jau daudz, Ieva Ligere, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja, izpilddirektore, TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāj mazliet citu skatupunktu.
I. Ligere neslēpj – degvielas krājumi mums Latvijā nav ilgam laikam. Vidēji degvielas tirgotāju krājumi klasiskā gadījumā ir 3 līdz 7 dienas. Degvielas cenu krājumu viņa skaidro ar to, ka šie krājumi dubultā pieprasījuma dēļ tika ļoti ātri izpārdoti, tādejādi tirgū ātri tika palaista degviela jau par dārgāku cenu. Viņa uzsver, ka Latvijā degvielas cenas sāka kāpt vien 6. martā, bet karš sākās 1.
