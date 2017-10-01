Kartupeļus un sīpolus nav ieteicams uzglabāt blakus. Kāpēc? 0
Klāt sezona, kad dārzeņi noglabāti pagrabos, ledusskapjos un pieliekamajos, tomēr viss nav tik vienkārši, jo izrādās, ka dažus dārzeņus nav vēlams uzglabāt blakus vienu otram. Tā ir ar kartupeļiem un sīpoliem, vēsta Chip.de.
Ja abi šie dārzeņi tiek uzglabāti cieši blakus, kartupeļi ātri sačokurosies, sāks izskatīties slikti. Vizuāli ātrāk radīsies iespaids, ka tie ir kļuvuši veci.
Sīpols veicina kartupeļa dīgtspēju, kartupeļi piesaista mitrumu no sīpoliem, tāpēc ātrāk sāk pūt.
Ja abi dārzeņi blakus atradušies neilgu laiku, var nogriezt bojātās vietas vai dzinumus, turpinot abus dārzeņus lietot uzturā, tomēr, ja dārzeņu blakus bijuši ilgi, ja vizuāli mainījies to izsats, tie ir sākuši nepatīkami ost, nekādā gadījumā neēdiet tos.
Vislabāk kartupeļus uzglabāt vēsā un tumšā telpā. Tam ir piemērots gan pieliekamais, gan pagrabs, kam jābūt labi vēdināmam. Ideāla temperatūra ilgākam glabāšanas laikam ir no četriem līdz sešiem grādiem.
Sīpoli arī dod priekšroku tumšām, vēsām un sausām telpām. Ja tas ir lielāks daudzums, jūs varat sakraut bumbuļus viens otram virsū kastē. Tomēr gaisam jāspēj cirkulēt tā, lai neradītu pelējumu.
Secinājums? Ar atsevišķu uzglabāšanu jūs nodrošināsiet ilgāku abu pārtikas produktu glabāšanas laiku.