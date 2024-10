Foto: howtocleanthings.com

Trauku mazgājamās tabletes var noderēt ne tikai trauku mašīnai! Idejas, kā tās brīnumainā veidā palīdzēs tīrības ieviešanā visā mājoklī Ieteikt







Trauku mazgājamā mašīna nu jau ir arvien vairāk mājokļos, jo tā atvieglo ikdienas soli. Līdz ar to mājās ir arī trauku mazgājamās tabletes. Bet izrādās, ka šīs tabletes ir vērts iegādāties pat tad, ja mājās trauku mašīnas nemaz nav, jo to pielietojums ir universālāks, nekā mums šķiet.

Reklāma Reklāma

Traipu noņemšana no baltiem krekliem

Noņemiet dzeltenīgus traipus no baltiem T-krekliem. Diemžēl šie krekli ne vienmēr ilgi paliek patiešām spilgti balti. Pirmās krāsas izmaiņas bieži veidojas jau pēc dažām nedēļām. Kā jūs to varat novērst? Vienkārši pievienojiet trauku mazgājamās mašīnas tableti nākamajai baltās veļas mazgāšanas reizei. Dzeltenīgie plankumi zem padusēm nekavējoties pazūd, un baltais krekls atkal iegūst starojošu krāsu. Galu galā trauku mazgājamās mašīnas tabletes faktiski tiek izgatavotas, lai noņemtu tauku traipus un spītīgus lipīgus pārtikas atlikumus. Kāpēc gan neizmantot šo priekšrocību arī apģērbu magāšanā?

Cepeškrāsns tīrīšana

Ielejiet ūdeni kādā cepeškrāsnij piemērotā traukā un pievienojiet ūdenim trauku mazgājamo tableti! Ievietojiet to ūdenī! Ieslēdziet cepeškrāsni un ļaujiet tai augstā temperatūrā darboties vismaz 10 minūtes! Kad tas izdarīts, izslēdziet cepeškrāsni, izņemiet ārā trauku un pēc atdzišanas izlaukiet krāsni ar mitru lupatu. Tā kļūs mirdzoši tīra.

Cepeškrāsns plaukta tīrīšana

Cepeškrāsns tīrīšana patiešām mēdz būt nogurdinošs un grūts darbs, jo augstajā temperatūrā pārtikas produktu daļas, tauki mēdz piecepties pie virsmām un ir grūti no tīrāmi. Bet ar trauku mazgājamo tablešu palīdzību ir vieglāk notīrīt pat cepeškrāsns plauktu. Izņemiet to un uz kādu laiku ievietojies silta ūdens peldē, kurā izšķīdināta trauku mazgājamā tablete! Pēc tam notīrīt būs ievērojami vieglāk.

Labāks aromāts mājās

Gatavošana un reizēm arī kādu citu darbību veikšana mājokli var piepildīt ar nepatīkamu aromātu. Katrs var iedomāties, kā mājās “smaržo” pēc zivs cepšanas, vai ne? Izrādās, arī šeit var palīdzēt trauku mazgājamās tabletes. Ievietojiet šādu tableti nelielā katliņā ar ūdeni un lieciet vārīties uz lēnas uguns kādu laiku. Mājoklis piepildīsies ar tīrības smaržu.

Nogulsnes tējkannā

Kaļķakmens nogulsnes un brūnganas nogulsnes tējkannā… Katram karsto dzērienu baudītājam reizi pa reizei ar tiem ir jātiek galā. Ilga beršana te gandrīz nepalīdz, bet pamatīgi nogurdina. Trauku mazgājamās tabletes palīdzēs. Iepildiet tējkannā ūdeni, uzvāriet to un ievietojiet tajā jau pieminēto tableti. Atstājiet šo šķidrumu traukā uz nakti, bet no rīta vienkārši izskalojiet to.

Piedegušas pannas un katli

Ir tik kaitinoši berzt piedegušas pannas un katlus! Bet pamēģiniet siltam ūdenim pievienot trauku mazgājamās mašīnas taletes un šādu ūdeni uz lēnas uguns pasildiet līdz vārīšanās brīdim un vēl aptuveni 1 minūti. Nomazgāt pēc tam būs ievērojami vienkāršāk!