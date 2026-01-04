VIDEO. Suns sastop sniegavīru un nespēj izlemt – tas ir draugs vai ienaidnieks? 0

21:45, 4. janvāris 2026
Vietnes “TikTok” lietotājus uzjautrinājis kāds video, kurā suns pastaigas laikā sastopas ar sniegavīru – un piedzīvo pilnu emociju gammu!

Kad suns kopā ar saimnieci tuvojas sniega figūrai, viņa aste jautri luncinās, bet tai pašā laikā dzīvnieks dusmīgi rūc un rej, neizlaižot sniegavīru no acīm ne sekundi.

Tikmēr video komentāros cilvēki sacenšas ar saviem skaidrojumiem un jokiem:

“Tas viss ir sarkanās cepures dēļ. Nekad neuzticies kādam sarkanā cepurē!”

“Atceries – suņi neredz krāsas, un naktī sniegavīrs var izskatīties bīstams. Suns tevi vienkārši brīdina par iespējamu briesmu avotu.”

“Mans suns izdarīja tieši to pašu, tikai nebija pie pavadas – visa iela bija aizputināta. Es neticēju savām acīm, kad viņš pārbrida ceļu un “saplosīja” bērnu sniegavīru! Par laimi, viņi jau taisīja nākamo, tāpēc nekāda lielā skāde.”

“Mana mammas bīgls rej uz jebko jaunu rajonā – rotaļlietu, velosipēdu, kādu dekorāciju… rezultāts vienmēr viens un tas pats.”

“Viņa zina, ka tas sniegavīrs ir aizdomīgs. Tikai nespēj paskaidrot, kāpēc…”

“Manam sunim ir naids pret sniegavīriem un statujām. Viņa reiz rēja uz suņa memoriāla skulptūru.”

Lai arī ziema mūs pagaidām nelutina ar bagātīgu sniega segu, pastāstiet par savu pieredzi – vai arī jūsu suņiem nepatīk sniegavīri?

