Kas šobrīd notiek Armēnijā? Tomsons ieskicē bīstamo balansēšanu starp Eiropu un Krieviju 0
Latvijas Radio žurnālists Aidis Tomsons TV24 raidījumā “Ziņu top” komentēja Armēnijas attiecības ar Krieviju un Eiropu. Viņš uzsvēra, ka šobrīd neredz strauju Armēnijas pagriezienu prom no Maskavas, bet gan mēģinājumu uzmanīgi balansēt starp abām pusēm.
Tomsons norādīja, ka Armēnija joprojām ir ļoti cieši atkarīga no Krievijas. Viņš atgādināja, ka valstī atrodas Krievijas militārā bāze un Armēnija lielā mērā izmanto lēto Krievijas dabasgāzi.
Viņš uzsvēra, ka būtisks faktors ir arī gaidāmās vēlēšanas Armēnijā. Pēc viņa domām, tieši tāpēc gan Eiropa, gan Krievija šobrīd īpaši uzmanīgi vēro notikumus valstī un cenšas izdarīt spiedienu.
